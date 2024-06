GAK zerlegt Gössendorf auswärts in der Relegation mit 7:2 - Aufstieg in die Oberliga

Details Mittwoch, 19. Juni 2024 21:46

Das Rückspiel der Relegation um den letzten Platz in der Oberliga Mitte brachte eine dramatische Wende für beide Mannschaften. Nachdem SV Gössendorf das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnte, reisten die GAK 1902 Amateure mit dem Ziel nach Gössendorf, den Rückstand aufzuholen und den Aufstieg zu sichern. Am Ende des Abends jubelten die GAK Amateure, die mit einem beeindruckenden 7:2-Sieg den Aufstieg in die Oberliga Mitte perfekt machten, während für Gössendorf der bittere Gang in die Unterliga Mitte besiegelt wurde.

Tobias Rumpl traf am Mittwochabend vier mal für den GAK

Einseitiges Duell ab der ersten Minute

Schon mit dem Anpfiff dominierten die GAK Amateure das Geschehen. In der 11. Minute erzielte Tobias Rumpl das erste Tor durch einen Lattenkopfball, der deutlich hinter der Linie landete. Die Schiedsrichter erkannten den Treffer korrekt an. Es folgten weitere Tore in kurzen Abständen: Ein Distanzschuss aus 20 Metern brachte in der 29. Minute das 2:0, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 31. Minute. Alle drei Treffer erzielte Tobias Rumpl - echter Hattrick!

Spätestens beim 0:4 in der 39. Minute, als der Trainer von Gössendorf seine ersten Spieler vom Aufwärmen zurückholte, war klar, dass es ein schwerer Abend für die Gastgeber werden würde - Avdullah Shala hieß diesmal der Torschütze.

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 0:4. Trainer Hofer von Gössendorf zeigte sich ungewöhnlich ruhig, offensichtlich ertsaunt von der Dominanz der GAK Amateure.

Zweite Halbzeit: GAK bleibt gnadenlos

Auch nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf. Ein Wechsel bei GAK brachte frische Kräfte, die den Druck aufrechterhielten. In der 64. Minute fiel das 5:0, erneut durch den überragenden Rumpl und die Zuschauer von Gössendorf begannen, das Stadion zu verlassen. Ein weiteres Tor in der 80. Minute führte zu ungläubigem Staunen auf der Tribüne, als die GAK Amateure auf 6:0 erhöhten.

Die wenigen Chancen von Gössendorf wurden zumeist vom GAK Keeper Nicht pariert. In der 88. Minute gelang Gössendorf durch ein Tor zum 1:6 zumindest etwas Ergebniskosmetik. In der 92. Minute traf Gössendorf erneut zum 2:6, doch ein weiteres Tor der GAK Amateure in der Nachspielzeit besiegelte endgültig das Schicksal der Gastgeber. Die beiden letzten Tore der Rotjacken erzielte der eingewechselte Daniel Emiohe.

Mit dem 7:2 -Endstand steigen die GAK Amateure in die Oberliga Mitte auf - Gössendorf hat den bitteren Gang in die Unterliga vor sich.

Aufstellungen:

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Marko Stojadinovic, Fabian Riegler, Dominik Degen, Adebola Emwenghare - Marco Langer, David Julian Slavec, David Ruchti, Sascha-Martin Fischl, Anel Hukic - Sandro Wolf

Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Felix Nöhrer, Florian Schmied, Jakob Velikogne, Fabian Fleck, Jakob Urlep

Trainer: Daniel Hofer

GAK 1902: Christoph Nicht, Tobias Schöggl, Avdullah Shala, Felix Kunst, Daniel Brandl (K), Brandon Muratovic, Erdonit Prestreshi, Andre Dirnberger, Tobias Rumpl, Valentin Kopp, Martin Murg

Ersatzspieler: Davis Kollmann, Arlind Azemi, Jakob Fasching, Sinon Kulovits, Lukas Rene Saccon, Daniel Emiohe

Trainer: Michael Liendl

Bericht und Fotos Florian Kober

