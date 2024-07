Plattner wechselt nach Werndorf - Torgarant nun in der Oberliga Mitte

Details Sonntag, 07. Juli 2024 19:58

Der SK Werndorf kann eine tolle Neuverpflichtung vermelden. Mit Tobias Plattner holte man den Top-Torjäger des steirischen Fußballs in die Oberliga. Der Stürmer erzielte in der letzten Saison 45 Tore für den Grazer Sport Club in der Gebietsliga Mitte.

Der SK Werndorf setzte ein Zeichen für eine erfolgreiche Zukunft der Oberliga Mannschaft

In 403 Spielen erzielte der Offensivspieler 399 Tore - dies in der Oberliga Nord und in der Unterliga Nord. Vor zwei Jahren schloss sich der 25- jährige Stürmer dem GSC an und setzte dort seinen Erfolg fort. Nun wechselt Plattner in die Oberliga Mitte zum SK Werndorf. Mehrere Vereine wollten sich die Dienste des Angreifers sichern - der Club aus dem Süden von Graz machte das Rennen.

Nachdem der SK Werndorf in der ersten Saison in der Oberliga noch gegen den Abstieg kämpfte und in die Relegation musste, konnte das Team in der abgelaufenen Saison eine solide Spielzeit absolvieren. Mit dem Torjäger in den eigenen Reihen wird man für zusätzliche Gefahr in den gegnerischen Strafräumen sorgen.

Statement des SK Werndorf

"In seiner bisherigen Karriere hat Tobias Plattner bereits für renommierte Vereine wie Öberwölz, Judenburg und Murau gespielt! Besonders beeindruckend war seine letzte Saison beim GSC in der Gebietsliga, wo er unglaubliche 45 Tore erzielte und damit seine Torgefährlichkeit eindrucksvoll unter Beweis stellte. Wir sind überzeugt, dass er auch bei uns seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen und für viele erfolgreiche Momente sorgen wird." Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.