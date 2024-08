"Das wird die beste Oberliga Mitte aller Zeiten!" - Mario Innerhofer-Ambros im Gespräch

Details Sonntag, 04. August 2024 16:02

Im Sommer 2022 übernahm Mario Innerhofer-Ambros den SV Pachern in der Oberliga Mitte-West, und führte das Team durch eine herausfordernde Relegation gegen Hitzendorf zum Klassenerhalt. Seitdem hat er den Verein zu einer Spitzenmannschaft entwickelt. Nach zwei erfolgreichen Jahren, in denen der SV Pachern stetig Fortschritte gemacht hat, ist die Erwartung für die kommende Saison hoch. Wir sprachen mit dem Trainer über die vergangenen Herausforderungen, die aktuelle Vorbereitung und seine Erwartungen für die Zukunft.

In den letzten zwei Jahren hat sich beim SV Pachern eine starke Einheit entwickelt

Die letzte Saison ist Vergangenheit - Fußball ist ein Tagesgeschäft

Ligaportal: Mario, wie blickst du auf die letzte Saison zurück?

Mario Innerhofer-Ambros: Wir sind mit großen Erwartungen in die letzte Saison gestartet. Im Herbst lief es für uns nicht immer sehr gut, aber wir haben trotzdem ordentlich performt. Im Winter hatten wir dann einige Verletzungen von wichtigen Spielern, was uns ziemlich getroffen hat. Es ist immer schwer, in der Winterpause die richtigen Verstärkungen auf dem Transfermarkt zu finden. Daher haben wir beschlossen, mit den vorhandenen Spielern weiterzumachen. Diese Entscheidung hat sich als richtig erwiesen, denn die Jungs haben mich überzeugt. Wir haben sowohl im Winter als auch im Frühjahr jeweils 24 Punkte geholt. Für ganz oben hat das aber nicht gereicht, und am Ende der Saison 2023/24 standen wir dann auf dem vierten Platz. Das war zwar gut, aber das ist jetzt Vergangenheit. Fußball lebt immer in der Gegenwart und der Zukunft.

Ligaportal: Wie verlief die Vorbereitung auf die neue Saison?

Mario Innerhofer-Ambros: Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft intensiv. Auch wir hatten Spieler, die im Urlaub waren oder erkrankt sind, aber das ist in jeder Mannschaft so, und ich möchte da nicht jammern. Unser Kader wurde im Sommer vor allem in der Breite verstärkt, was uns in der letzten Saison gefehlt hat. Jetzt haben wir eine viel stärkere Bank, was uns mehr Optionen und Flexibilität gibt.

Ligaportal: Du bist schon seit Jahren in der Oberliga als Trainer und früher auch als Spieler aktiv. Wie siehst du die kommende Saison?

Mario Innerhofer-Ambros: Ich denke, dass diese Saison eine der besten in der Geschichte der Oberliga Mitte wird. Die Liga hat tolle Vereine dazu bekommen: GAK, Leibnitz und Frauental, die alle echte Favoriten sind. Mooskirchen ist immer ein Titelanwärter, und Unterpremstätten hat sich massiv verstärkt und ist ebenfalls auf dem Weg nach oben. Wer Pachern die letzten zwei Jahre verfolgt hat, weiß, dass es unser Anspruch ist, oben mitzuspielen. Der Start in die Saison ist für jedes Team wichtig, und wir sind voll motiviert und bereit.

Man hat zwei erfolgreiche Jahre in Pachern hinter sich - die heurige Saison wird aufgrund der Konkurrenz eine Herausforderung - man wird sich dieser stellen.

Ligaportal: Am Dienstag steht das Cup-Spiel gegen Allerheiligen an. Wie gehst du in dieses Spiel?

Mario Innerhofer-Ambros: Auch dieses Spiel wollen wir gewinnen. Wir haben uns gut vorbereitet und sind motiviert, unsere Leistung abzurufen. Es ist immer wichtig, solche Spiele ernst zu nehmen und von Anfang an voll konzentriert zu sein.

Ligaportal: Was wünschst du dir für die neue Saison?

Mario Innerhofer-Ambros: Ich wünsche allen Spielern aller Teams eine verletzungsfreie Saison und uns allen eine spannende und tolle Oberliga-Saison. Die hat es heuer echt in sich, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie sich alles entwickelt.

Interview Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.