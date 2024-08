"Der Zusammenhalt im gesamten Verein ist enorm wichtig!" - SCU Trainer Neuhold im Gespräch

Der SC Unterpremstätten hat in der vergangenen Saison der Oberliga Mitte für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Nach Jahren in der Unterliga Mitte gelang im Sommer 2023 der Aufstieg in die Oberliga, was für den Verein eine historische Errungenschaft darstellt. Mit einem großen und modernen Stadion, das auch von großen Vereinen für internationale Spiele genutzt wird, hat der SC Unterpremstätten beste infrastrukturelle Voraussetzungen.