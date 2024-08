"Die Spieler sind hochmotiviert" - Gleinstätten startet in die Saison

Details Freitag, 16. August 2024 14:58

Samir Jasarevic, der noch recht neue Trainer des SVU Gleinstätten, hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen. Am 5. Mai 2024 trat er seine Position an, nachdem er zuvor als Co-Trainer bei Allerheiligen tätig war. Mit seinem Engagement und taktischen Geschick gelang es ihm, das Team trotz Abstiegskampf in der Oberliga zu halten, ohne den Umweg über die Relegation gehen zu müssen. Besonders der Punktgewinn gegen den späteren Meister Frohnleiten bleibt als Highlight in Erinnerung. Nun steht die neue Saison vor der Tür, und Jasarevic spricht im Interview mit Ligaportal über seine Erwartungen, die Vorbereitung und die Herausforderungen, die vor ihm und seinem Team liegen.

Interview mit Samir Jasarevic, Trainer des SVU Gleinstätten

Ligaportal: Samir, zunächst einmal Gratulation zur erfolgreichen Rettung in der letzten Saison. Wie fühlt es sich an, mit dem SVU Gleinstätten den Klassenerhalt geschafft zu haben?

Samir Jasarevic: Danke! Es war ein sehr intensives Ende der Saison, aber am Schluss haben wir es geschafft, das ist das Wichtigste. Besonders stolz bin ich auf den Punktgewinn gegen Frohnleiten, das war ein echter Teamerfolg. Wir wussten, dass es eng werden würde, aber die Mannschaft hat sich zusammengerissen und bis zum letzten Spiel alles gegeben.

Ligaportal: Zwischendurch gab es aber auch schwierige Momente, wie das 0:5 gegen Pachern. Wie habt ihr solche Rückschläge verarbeitet?

Samir Jasarevic: Ja, das Spiel gegen Pachern war ein herber Rückschlag, das muss man so sagen. Aber in solchen Situationen zeigt sich der Charakter einer Mannschaft. Wir haben danach offen über unsere Fehler gesprochen und uns auf das Wesentliche konzentriert. Das war entscheidend für den Klassenerhalt. Aber Pachern hat halt auch eine andere Klasse.

Ligaportal: Die Vorbereitung auf die neue Saison ist abgeschlossen. Wie läuft es mit der Mannschaft?

Samir Jasarevic: Sehr gut, die Spieler sind hochmotiviert. Wir haben einige neue, teilweise sehr junge Spieler geholt, und es herrscht ein positiver Spirit im Team. Leider haben sich mit Sanel Hodzic und Marija Durdek zwei Spieler in der Vorbereitung schwer verletzt, das ist natürlich bitter. Beide werden uns lange fehlen. Aber das Team arbeitet ruhig und professionell weiter, und wir sind optimistisch.

Ligaportal: Was sind deine Ziele für die neue Saison?

Samir Jasarevic: Wir möchten in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben, das ist klar. Das ist unser Mindestziel. Wenn es nach mir geht, möchte ich natürlich so weit oben wie möglich in der Tabelle stehen. Gleinstätten ist ein Verein mit Tradition, und ich finde, da sollten wir auch ambitionierte Ziele haben. Der Vorstand sieht das realistisch, aber ich habe auch meine Träume.

Ligaportal: Wie schätzt du die Konkurrenz in der Liga ein?

Samir Jasarevic: Die Liga ist sehr interessant und gut besetzt. Pachern, Unterpremstätten und Mooskirchen sind für mich die Favoriten auf den Titel. Diese Teams sind sehr stark und haben sich gut verstärkt. Ich traue aber auch Strass einiges zu, das wird spannend zu beobachten. Für uns geht es darum, einen Platz im Mittelfeld zu sichern, aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir am Ende noch etwas weiter oben landen.

Ligaportal: Wie siehst du das erste Saisonspiel gegen SK Werndorf?

Samir Jasarevic: Ich freue mich sehr auf den Auftakt gegen Werndorf. Es ist immer etwas Besonderes, die Saison mit einem Heimspiel zu beginnen. Die Mannschaft ist bereit, und wir wollen gleich zeigen, dass wir in dieser Saison anders auftreten als letztes Jahr. Ein guter Start ist sehr wichtig, um das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Spiele zu tanken.

Ligaportal: Vielen Dank für das Gespräch, Samir, und viel Erfolg für die neue Saison!

Samir Jasarevic: Danke, das kann ich gut gebrauchen!

Saisonvorschau für den SVU Gleinstätten

Mit dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Tasche blickt der SVU Gleinstätten optimistisch in die kommende Saison. Unter der Führung von Samir Jasarevic, der das Team in einer kritischen Phase stabilisieren konnte, will man sich nun wieder in der Oberliga etablieren und möglichst frühzeitig den Abstiegskampf vermeiden. Das Team wurde gezielt verstärkt, vor allem junge, hungrige Spieler sollen neuen Schwung bringen.

Die Konkurrenz ist stark, doch Gleinstätten will sich im gesicherten Mittelfeld behaupten, wobei Jasarevic selbst ambitionierte Ziele verfolgt und von einem Platz weiter oben in der Tabelle träumt.

Eines ist sicher: Mit Jasarevic an der Seitenlinie und einem gut durchdachten Kader könnte der SVU Gleinstätten in dieser Saison für einige Überraschungen sorgen.

Bericht und Interview Florian Kober

Foto: SVU Gleinstätten

