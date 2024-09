Plötzlicher Tod von Martin Kaufmann erschüttert die Fußballszene im Osten von Graz

Details Dienstag, 03. September 2024 12:40

Die Nachricht vom plötzlichen Tod des erfolgreichen Gastronomen und leidenschaftlichen Fußballfans Martin Kaufmann hat die Amateurfußballszene im Dreieck Kainbach, Eggersdorf und Gleisdorf tief erschüttert. Kaufmann, der vielen als festes Gesicht am Spielfeldrand bekannt war, verstarb unerwartet und hinterlässt eine große Lücke in der Sportgemeinschaft.

Über Jahre hinweg war Kaufmann eine beständige Präsenz bei den Spielen der lokalen Fußballvereine -in Kainbach, Eggersdorf, Lassnitzhöhe, Kumberg, überall war er Gast auf der Tribüne.

Besonders der USV Kainbach lag ihm am Herzen. Seine Gaststätte war nicht nur ein kulinarischer Treffpunkt, sondern auch ein Ort, an dem sich Spieler und Fans aller Vereine trafen, um in entspannter Atmosphäre Fachgespräche zu führen und Siege zu feiern.

Sein Stammverein, der USV Kainbach, gab heute sein plötzliches Ableben bekannt und würdigte ihn in einer offiziellen Mitteilung:

„In tiefer Trauer geben wir das Ableben von Martin Kaufmann bekannt. Martin war über Jahrzehnte Wegbegleiter unserer Spieler und Sportvereinsfamilie. Die Siegesfeiern in seinen Lokalen sind legendär. Martin hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen des Sportvereins und verfolgte mit Interesse das Geschehen. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie.“

Kaufmann war nicht nur ein Gastronom, sondern eine Institution im Amateurfußball dieser Region. Sein umfangreiches Fachwissen, gepaart mit seiner Begeisterung für den Sport, machte ihn zu einem geschätzten Gesprächspartner und Berater für viele. Er war ein gern gesehener Gast bei allen Vereinen und wurde wegen seiner freundlichen und offenen Art allseits geschätzt.

Mit seinem plötzlichen Tod verliert die Region nicht nur einen erfolgreichen Unternehmer, sondern auch einen wahren Freund des Fußballs, der stets mit vollem Einsatz und Herzblut dabei war. Die Trauer in der Fußballgemeinschaft ist groß, und sein Verlust wird bei allen Vereinen spürbar sein.

Die Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen engen Freunden. Martin Kaufmann wird fehlen, nicht nur als Wirt, sondern als ein Mann, der den Amateurfußball in dieser Region mitgeprägt hat.

Ruhe in Frieden!

Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.