Nach SV Pachern - TUS Rein: Interview mit Coach Innerhofer-Ambros

Der SV Pachern gehört zu den ambitioniertesten Teams der Oberliga Mitte und gilt in dieser Saison als einer der Favoriten auf den Aufstieg und den Meistertitel. Mit einer gut eingespielten Mannschaft und einer klaren taktischen Ausrichtung hat das Team bisher überzeugt. Doch die Liga ist hart umkämpft, und auch der SV Pachern ist nicht vor Überraschungen gefeit. Das jüngste Unentschieden gegen den bis dato punktlosen TuS Rein zeigt, dass in dieser Liga jeder Gegner ernst genommen werden muss.

Der SV Pachern und sein Trainer sind mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen in die Saison gestartet.

So lief es am Sonntag beim Spiel SV Pachern - TUS Rein

In einem spannenden und intensiven Spiel zwischen dem SV Pachern und TuS Rein endete die Partie in der Oberliga Mitte mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste aus Rein, die bis zu diesem Spiel noch ohne Punkte waren, erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Daniel Krenn in Führung.

Krenn verwandelte eine präzise Flanke volley ins Kreuzeck und ließ dem Pacherner Torwart keine Chance. Trotz des frühen Rückstands zeigte Pachern Moral und drängte auf den Ausgleich. Doch ihre Bemühungen blieben in der ersten Halbzeit ohne zählbaren Erfolg, sodass es mit einem 0:1 in die Pause ging.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel spannend. In der 53. Minute erhöhte Paul Rauscher mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck auf 0:2 für Rein. Doch Pachern ließ sich nicht entmutigen und kam nur wenige Minuten später durch einen Weitschuss von Oliver Weitzer auf 1:2 heran. In der 79. Minute gelang Martin Ulmer, der kurz zuvor eingewechselt worden war, der Ausgleich zum 2:2. Pachern hatte in der Schlussphase sogar die Chance, das Spiel zu drehen, doch Paul Jury scheiterte mit einem Elfmeter am stark parierenden TUS-Keeper Markus Beer. Trotz intensiver Schlussminuten blieb es beim 2:2, und die Punkte wurden geteilt.

Interview mit SV Pachern-Trainer Mario Innerhofer-Ambros

Ligaportal: Mario, wie hast du das Spiel gegen TuS Rein erlebt?

Mario Innerhofer-Ambros: Der Gegner stand sehr tief und spielte aus einer kontrollierten Defensive heraus. Rein war wirklich stark, das muss man anerkennen. Wir hatten zwar einige Torchancen, doch plötzlich lagen wir 0:2 hinten. Aber das Team hat alles gegeben und ist zurückgekommen. Es war eine starke Moral-Leistung, dass wir noch das 2:2 geschafft haben.

Ligaportal: Es gab die Möglichkeit, das Spiel sogar zu gewinnen. Wie bewertest du die vergebene Chance?

Mario Innerhofer-Ambros: Ja, der Elfmeter hätte uns in Führung bringen können, aber leider wurde er verschossen. Das passiert im Fußball, und wir müssen das abhaken. Wichtig ist, dass die Moral stimmt, und daraus werden wir Kraft schöpfen.

Ligaportal: Wie geht ihr in die nächste Partie gegen Gleinstätten?

Mario Innerhofer-Ambros: Wir fahren mit einer guten Moral dorthin. Das Team hat gegen Rein alles gegeben, und wir sind weiterhin voll auf Kurs. Es wird sicherlich ein schweres Spiel, aber wir sind bereit.

Fazit: Aussichten des SV Pachern in der Liga

Der SV Pachern bleibt trotz des Unentschiedens gegen TuS Rein weiterhin ein heißer Anwärter auf den Aufstieg und den Meistertitel in der Oberliga Mitte. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch Rückschläge verkraften und sich in schwierigen Situationen zurückkämpfen kann. Die Moral und der Zusammenhalt im Team sind stark, was für die kommenden Aufgaben entscheidend sein wird.

Mit Blick auf die nächsten Spiele, insbesondere das Auswärtsspiel in Gleinstätten, kann Pachern selbstbewusst auftreten. Das Ziel, um den Titel mitzuspielen, bleibt realistisch, solange das Team weiterhin mit dieser Leidenschaft und Entschlossenheit auftritt.

Oberliga Mitte: Pachern : TuS Rein - 2:2 (0:1)

79 Martin Ulmer 2:2

61 Oliver Weitzer 1:2

54 Paul Maria Christian Rauscher 0:2

11 Daniel Krenn 0:1

