Oberliga Mitte: Das Trainerkarussel dreht sich weiter - Straß holt Kliton Bozgo zurück

Nach der Misserfolgsserie hat der Vorstand beim SV Straß nun reagiert und den langjährigen Trainer Elvedin Dzinic freigestellt. Als sein Nachfolger wurde Kliton Bozgo verpflichtet. Er leitete bereits heute das Training. Mit ihm will Straß so schnell als möglich dem Abstiegskampf entrinnen. Bozgo ist kein Unbekannter, er war bereits vor fünf Jahren in Straß als Trainer tätig. Er gilt als Einpeitscher und Motivator - genau das, was die Mannschaft jetzt braucht. Und, er spricht perfekt slowenisch - ein sehr wichtiges Faktum bei seiner Bestellung.

Kliton Bozgo war sowohl als Trainer, als auch Spieler sehr erfolgreich

Der gebürtige Albaner Kliton Bozgo war nicht nur als aktiver Spieler sehr erfolgreich. In seiner Profikarriere bestritt er unter anderem 132 Bundesliga-Spiele und kam auch mit NK Maribor zu 371 Einsatzminuten in der Champions League, wo er sogar einmal als Assistgeber auftrat. Der 12fache albanische Teamkicker besitzt die UEFA-Pro Lizenz und war zuletzt beim SV Steirerfleisch Wolfsberg engagiert. Dort spielte er Feuerwehrmann und rettete den Verein vor dem Abstieg. Ein Meistertitel war ihm als Trainer bisher keiner vergönnt - er darf sich aber immerhin dreifacher Vizemeister (mit drei verschiedenen Vereinen) nennen. Auch dieses Kunststück muss ihm einmal jemand nachmachen.

Kliton Bozgo, Neo-Trainer:

"Ich kenne 60 % der Mannschaft, sie waren schon bei einigen meiner Stationen bei mir als Spieler aktiv. dzolic hatte ich in der slowenischen U-19 nationalmannschaft. Das Team hat Qualität, wir müssen jetzt gegen Gabersdorf ein anderes Gesicht zeigen. Wir haben keine Zeit etwas zu analysieren, wir müssen sofort bereit für das Derby gegen Gabersdorf sein. Wir werden alles daran setzen, dass die drei Punkte in Straß bleiben."

