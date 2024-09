3:0-Sieg: Seriensieger 1. FC Leibnitz gewinnt auch gegen TuS Rein

Details Montag, 30. September 2024 12:24

In der 7. Runde der Oberliga Mitte (STMK) traf der 1. FC Leibnitz auf den TuS Installationen Beranek Rein und sicherte sich einen beeindruckenden 3:0-Heimsieg. Von Beginn an zeigte Leibnitz eine dominante Leistung, die schließlich durch Tore von Jaka Bizjak und Stjepan Horvat gekrönt wurde. Die Gegner aus Rein hatten in 90 Minuten keine richtige Torchance. Der Sieg festigt die Position des 1. FC Leibnitz in der Tabelle und setzt ein klares Zeichen an die Konkurrenz.

Leibnitzer Führung nach 29 Minuten

Auf tiefem und teilweise sehr unebenem Boden sahen die 150 Besucher am Sportplatz AC Linden ein tempoarmes Spiel, bei dem die Hausherren von Beginn die Feldhoheit innen hatten. Mit Fortdauer der Partie zogen die Leibnitzer das Tempo an und kamen so auch zu zwei guten Torchancen. Es dauerte aber bis zur 29. Minute, bis die Gastgeber den ersten Durchbruch feiern konnten.

Ein langer Ball gelangte über die linke Seite nach vorne - Simon Sundl zögerte - und Mirza Malagic setzte nach. Er köpfte den Ball nach vor, ging nach und überlupfte einen Reiner Innenverteidiger. Mit dem zweiten Kontakt spielt er die Kugel auf Jaka Bizjak - der Stürmer lauerte am Elfmeterpunkt und versenkte die Kugel per Halbvolley im Netz. Dieser Treffer zum 1:0 gab dem 1. FC Leibnitz deutlich Aufwind und setzte den Gastverein früh unter Druck.

TuS Rein bemühte sich, auf den Rückstand zu reagieren, hatte jedoch Schwierigkeiten, durch die gut organisierte Abwehr der Heimmannschaft zu brechen. Leibnitz zeigte sich in der Defensive stabil und ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Diese taktische Disziplin zahlte sich aus und ermöglichte es dem 1. FC Leibnitz, das Spielgeschehen weitgehend zu kontrollieren. Der Halbzeitpfiff kam, ohne dass TuS Rein nennenswerte Torchancen erarbeiten konnte, und so ging es mit einer knappen Führung für Leibnitz in die Pause.

Rein kam in 90 Minuten zu keiner richtigen Torchance

Nach der Pause trat der 1. FC Leibnitz noch entschlossener auf. Bereits in der 54. Minute gelang es erneut Jaka Bizjak, die Führung auszubauen. Stjepan Horvat tankte sich in den Strafraum, wurde dort von zwei Verteidiger und legte den Ball zurück zu Bizjak - dieser schoss scharf ins Eck und es stand 2:0. Dieses Tor verstärkte die Dominanz der Heimmannschaft und ließ TuS Rein noch weiter in die Defensive drängen. Zwei Kontersituationen für die Gäste, bei denen der letzte Pass nicht perfekt zu Ende gespielt wurde, waren aber auch schon die einzige Ausbeute an Tormöglichkeiten.

In der 86. Minute setzte Stjepan Horvat den Schlusspunkt der Partie. Zuerst sprintete Edin Ibric auf einen Reiner Defensivakteur zu - er täuschte seinen Gegenspieler und spielte seitlich vorbei. Bizjak schnappte sich die Kugel und legte diese auf Horvat quer - und es klingelte im Kasten. Mit seinem zweiten Saisontor besorgte er den 3:0-Endstand für den 1. FC Leibnitz. Dieses Tor stellte nicht nur die Überlegenheit der Gastgeber sicher, sondern hob auch die kämpferische Leistung des gesamten Teams hervor.

Die letzten Minuten des Spiels liefen ohne weitere nennenswerte Torszenen ab, und nach 91 Minuten pfiff Schiedsrichter Markus Macher die Partie ab. Der 1. FC Leibnitz konnte sich somit über einen verdienten Sieg freuen, der nicht nur drei Punkte, sondern auch eine starke Leistungs- und Machtdemonstration in der Oberliga Mitte darstellte.

Statements:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Wir haben das Spiel wieder verdient gewonnen. Leider hat sich Stipe Horvat nach einer wüsten Attacke von hinten schwer verletzt. Er wird uns jetzt länger fehlen."

Gerald Tödtling, Trainer Rein:

Oberliga Mitte: 1. FC Leibnitz : TuS Rein - 3:0 (1:0)

86 Stjepan Horvat 3:0

54 Jaka Bizjak 2:0

29 Jaka Bizjak 1:0

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

Details

