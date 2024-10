Eder-Doppelpack! SV Frauental bezwingt Werndorf

In einem spannenden Match der 7. Runde der Oberliga Mitte setzte sich der SV Frauental mit einem überzeugenden 2:0 gegen den SK Werndorf durch. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Geschehen und ließen dem Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Alex Eder wurde zum Matchwinner, indem er beide SV-Tore erzielte und damit den Heimsieg sicherte.

Hausherren mit früher Führung

Der SV Frauental legte einen Blitzstart hin und setzte die Gäste sofort unter Druck. Bereits in der 3. Minute konnten die Gastgeber das erste Mal jubeln: Alex Eder erzielte das 1:0 für den SV. Der Treffer sorgte nicht nur für eine frühe Führung, sondern gab den Hausherren auch das nötige Selbstvertrauen für den weiteren Spielverlauf.

Werndorf hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und wirkte nach dem frühen Rückstand verunsichert. Die Frauentaler Defensive stand kompakt und ließ kaum Torchancen der Gäste zu. In der Offensive setzten die Gastgeber immer wieder gefährliche Akzente und drängten auf das zweite Tor.

Traumtor zur 2:0-Führung

In der 27. Minute war es erneut Alex Eder, der für Frauental traf. Mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz erzielte die Neuerwerbung aus Pöls das 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Führung. Das Tor war ein echter Augenschmaus und zeigte die individuelle Klasse des 22-Jährigen. Werndorf wirkte nun zunehmend ratlos und fand keine Antwort auf die Angriffe der Heimmannschaft.

Auch in der Folgezeit blieb der SV am Drücker und erspielte sich weitere Chancen. Die Gäste hingegen suchten ihr Heil zunehmend in Einzelaktionen, die jedoch meist in der gut organisierten Abwehr der Gastgeber endeten. Bis zur Halbzeit änderte sich am Spielstand nichts, und so ging es mit einer verdienten 2:0-Führung für Frauental in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit versuchte Werndorf, den Anschluss zu finden, doch die Bemühungen blieben meist ohne Erfolg. Die Defensive des SV agierte weiterhin souverän und ließ den Gästen kaum Raum für gefährliche Aktionen. Die Gastgeber beschränkten sich in der Schlussphase darauf, die Führung zu verwalten und ließen den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Werndorf fand weiterhin kein Mittel, um die Defensive der Heimischen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Nach 90 Minuten zeigte Schiedsrichter Krainer sechs Minuten Nachspielzeit an, doch auch diese konnten die Gäste nicht nutzen, um den Rückstand zu verkürzen. Der SV Frauental spielte die Partie souverän zu Ende und durfte sich schließlich über einen verdienten 2:0-Heimsieg freuen.

Nach dem Schlusspfiff feierten die Frauentaler gemeinsam mit ihren Fans den wichtigen Sieg. Mit diesem Erfolg konnte der SV in der Tabelle Boden gutmachen und ist von Spitzenreiter Leibnitz nur noch durch einen einzigen Punkt getrennt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Gabsi_ticker (735 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Gabsi_ticker mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.