SV Pachern gewinnt souverän gegen USV Mooskirchen - 3:0 am Freitagabend

Details Samstag, 05. Oktober 2024 15:36

In der achten Runde der Oberliga Mitte setzte sich der SV Pachern deutlich mit 3:0 gegen den USV Mooskirchen durch. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für den Sieg, indem es alle drei Treffer erzielte. Die Gäste aus Mooskirchen fanden kein Mittel gegen die Angriffe der Pacherner und mussten zudem in der zweiten Halbzeit einen Platzverweis hinnehmen. Mit diesem Erfolg festigt der SV Pachern seine Position in der Spitzengruppe der Liga, während Mooskirchen weiterhin im unteren Bereich der Tabelle verharrt.

Frühe Dominanz von SV Pachern - nach 19 MInuten stand es 3:0

Das Spiel begann mit einem rasanten Start von beiden Mannschaften, doch es war der SV Pachern, der schon früh die Kontrolle übernahm - das Team traf die Latte und kurze Zeit später erstmals das Tor.

In der 13. Minute eröffnete Paul Jury das Torfestival mit einem Schuss, der sprichwörtlich aus dem Nichts kam. Kurze Zeit später, in der 15. Minute, war es erneut Paul Jury, der das zweite Tor für die Hausherren erzielte und die frühe Überlegenheit von Pachern unterstrich.

Mooskirchen versuchte sich mit einigen Angriffen, doch die Verteidigung von Pachern stand sicher. Ein vielversprechender Schuss von Felix Schmied wurde vom Torhüter des SV Pachern, David Lukas, pariert. Ein weiteres Missverständnis in der Defensive der Gäste führte zu einem schnellen Konter, den Christoph Fuchs in der 19. Minute mit einem weiteren Tor für den SV Pachern abschloss. Damit stand es bereits nach weniger als 20 Minuten 3:0 für die Gastgeber, ein Ergebnis, das bis zur Halbzeitpause Bestand hatte. Der Favorit hatte in diesem Spiel alles im Griff.

Mooskirchen in Unterzahl ohne Chance - am Ende bleibt es beim 3:0

In der zweiten Halbzeit bemühte sich USV Mooskirchen um Schadensbegrenzung, musste jedoch in der 61. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Pascal Wallner sah die Gelb-Rote Karte, wodurch Mooskirchen in Unterzahl weiterspielen musste. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpften die Gäste tapfer weiter, doch die Abwehr von Pachern ließ keine weiteren Chancen zu.

Auch in der Schlussphase des Spiels war es der SV Pachern, der das Geschehen dominierte und das Ergebnis souverän nach Hause brachte. Die letzten zehn Minuten verliefen ohne nennenswerte Ereignisse, und so endete das Spiel schließlich mit einem klaren 3:0 für die Hausherren. Dieser Erfolg untermauert die starke Form der Pacherner, während Mooskirchen weiterhin an den Defiziten arbeiten muss, um aus der unteren Tabellenregion herauszukommen.

Der deutliche Sieg des SV Pachern gegen den USV Mooskirchen zeigt, dass die Gastgeber in dieser Saison ambitioniert sind und bereit, sich in der obersten Tabellenregion festzusetzen. Für Mooskirchen hingegen bleibt nach diesem Spiel die Erkenntnis, dass dringend Verbesserungen nötig sind, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

Stimme zum Spiel:

„Mooskirchen hat definitiv starke Spieler, aber der Spielverlauf war zu unseren Gunsten. Wenn man nach 19 Minuten bereits 3:0 führt und dann auch vor der Pause weitere Chancen hat, erwartet man, das Spiel souverän zu Ende zu bringen. Nach der Pause haben wir jedoch eher verwaltet, was mir nicht so gut gefallen hat. Aber am Ende zählt, dass wir erneut zu null gespielt haben, darauf bin ich stolz. Die Jungs haben wieder gezeigt, was in ihnen steckt. Jetzt richten wir den Fokus auf das Spitzenspiel nächste Woche in Leibnitz, darauf freue ich mich schon sehr.“

Mario Innerhofer-Ambros, SV Pachern

Aufstellungen:

SV SMB Pachern: Marcel Volinz - Oliver Weitzer (K), Sami Ribo, Marco Foda, Manuel Sidar - Alexander Karl Strauß, Klemens Grabler, Sebastian Skaper - Christoph Fuchs, Paul Jury, Dean Slisko

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Philipp Kasch, Robin Friesenbichler, Lukas Matasovic, Martin Ulmer, Leonit Krasniqi

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

- USV Hoome Mooskirchen: David Lukas (K) - Wolfgang Taucher, Roland Schadl, Jürgen Walch - Joachim Jun. Koch, Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Richard Gössler, Simon Schirgi - Pascal Wallner

Ersatzspieler: Stefan Hackl, Dominik Hartner, Maximilian Joel Bernsteiner, Marcel Klampfl, Jakob Brunbauer, Barnabas Vecsey

Trainer: Walther Eccher Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Pachern : USV Mooskirchen - 3:0 (3:0)

19 Christoph Fuchs 3:0

15 Paul Jury 2:0

13 Paul Jury 1:0

