Spannende Partie: Doppelter Preschern bringt den Strasser Punkt gegen Werndorf

In einem mitreißenden Spiel der Oberliga Mitte begegneten sich der SK Fliesen Garber Werndorf und der SV Steiner Transporte Straß auf Augenhöhe. Das Heimteam ging früh in Führung und konnte die erste Halbzeit dominieren. Doch der SV Straß kämpfte sich in der zweiten Hälfte eindrucksvoll zurück und sicherte sich mit zwei Toren von Thomas Preschern ein hart erkämpftes Unentschieden. Das Spiel endete mit einem gerechten 2:2, das die Spannung und Dramatik des Matches widerspiegelte. Kurios: Tormanntrainer Gal Ribic stand bei Strass im Startaufgebot

Kapitän Thomas Preschern (hier im Spiel gegen Rein) traf zweimal

SK Werndorf dominiert die erste Halbzeit

Aufgrund vieler Ausfälle musste Strass-Coach Kliton Bozgo seine Mannschaft komplett umbauen. Drei junge Spieler waren in der Startelf und sogar Tormanntrainer Gal Ribic stand als Verteidiger von Beginn an am Tableut. Vom Start weg zeigten die Gastgeber des SK Werndorf ihre Entschlossenheit, die drei Punkte auf heimischem Boden zu sichern. Nachdem kurz zuvor ein vermeintlicher Treffer wegen Abseits aberkannt wurde erzielte Mario Sommer in der 29. Minute das erste Tor des Spiels, als er nach einer präzisen Vorlage von rechts den Ball souverän im Netz versenkte. Werndorf, angetrieben von ihrem frühen Erfolg, blieb am Drücker und erhöhte den Druck auf die Verteidigung der Gäste.

Der SV Straß hingegen hatte Mühe, ins Spiel zu finden und leistete sich sogar den Luxus eines vergebenen Elfmeters. Niko Tisaj blieb im Duell mit Werndorf-Keeper Thomas Maierhofer zweiter Sieger. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Andreas Fejan der zweite Treffer für Werndorf. Nach einem Doppelpass baute er die Führung seines Teams auf 2:0 aus.

So dünn ist die Personaldecke beim SV Straß: Tormanntrainer Gal Ribic stand als Verteidiger in der Startelf

Comeback von SV Straß in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit startete mit einem neuen Gesicht der Gäste. Der SV Straß, motiviert und bereit, das Blatt zu wenden, fand schnell zu ihrem Spiel und setzte die Verteidigung von Werndorf unter Druck. Bereits in der 50. Minute zeigte Thomas Preschern seine Kopfballstärke und verkürzte den Rückstand auf 2:1 nach einem Eckball.

Dieses Tor schien wie ein Weckruf für Straß zu sein, die nun vehement auf den Ausgleich drängten. Werndorf kämpfte darum, ihre Führung zu verteidigen, während Straß unaufhaltsam nach vorne spielte. In der 65. Minute war es erneut Preschern, der zum Helden für die Gäste avancierte. Nach einem Freistoß von Amar Jamakovic wehrte Keeper Maierhofer den Ball ab und der Kapitän versenkte die Kugel im leeren Tor. Mit dem Ausgleich zum 2:2 brachte er sein Team zurück ins Spiel.

In der Schlussphase versuchten beide Teams, den Siegtreffer zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Kurz vor Schluss vergaben die Gäste noch eine hundertprozentige Torchance. Der Abpfiff nach 90 Minuten bestätigte das Unentschieden, das den Anstrengungen und der Willensstärke beider Mannschaften gerecht wurde. Das Spiel in der 8. Runde der Oberliga Mitte endete mit einem spannenden 2:2, das den Zuschauern ein packendes Fußballerlebnis bot.

Stimmen zum Spiel:

Uwe Strgar, Teambetreuer Werndorf:

"Erste Halbzeit haben wir das Spiel phasenweise kontrolliert. Unser Torhüter hat den Elfmeter souverän gehalten. Wir sind mit einem 2:0 in die Pause und hatten alles selbst in der Hand. In der zweiten Hälfte haben wir zwei Tore aus Standards erhalten - Thomas Preschern ist bei Standards da schwer zu verteidigen. Danach haben wir nicht mehr richtig den Zug zum Tor gefunden und die Chancen nicht richtig fertig gespielt. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen, so sind wir nur mit einem Punkt aus dem Spiel gekommen. Bitter!"

Kliton Bozgo, Trainer Straß:

"Werndorf ist eine sehr korrekte Mannschaft und will immer Fußball spielen. Das Spiel war sehr intensiv, trotz des Regens war das eine hochklassige Partie. Das Unentschieden geht in Ordnung und war sehr wichtig für unsere Moral. Jetzt können wir uns in Ruhe auf das nächste Heimspiel gegen Rein vorbereiten."

Oberliga Mitte: Werndorf : SV Straß - 2:2 (2:0)

65 Thomas Preschern 2:2

50 Thomas Preschern 2:1

44 Andreas Fejan 2:0

29 Mario Sommer 1:0

by René Dretnik

Fotos: SV Strass/Trummer

