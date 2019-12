Zuseher-Statistik: Verbesserungsfähige Werte in der Oberliga Mitte/West!

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 12:07

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Oberliga Mitte/West über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. Insgesamt säumten im Herbstdurchgang gezählte 15.725 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 172 Beobachtern pro Spiel ergibt. Die Partie mit den meisten Besuchern (800), ging beim Derby am 23. August bei Köflach gegen Bärnbach vonstatten. Drei Begegnungen weisen jeweils 400 Zuseher auf: Rebenland - Gleinstätten (6.9), Frohnleiten - Rein (27.9) und Rein - Gratkorn (2.11).

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Köflach 1.750 6 291 2. Rebenland 1.650 6 275 3. Frohnleiten 1.610 7 230 4. Rein 1.350 7 192 5. Gabersdorf 1.340 7 191 6. Großklein 1.240 7 177 7. Mooskirchen 1.030 6 171 8. Straß 1.000 6 166 9. Gössendorf 1.150 7 164 10. Gleinstätten 940 6 156 11. Gratkorn 770 6 128 12. Pachern 850 7 121 13. Tobelbad 560 6 93 14. Bärnbach 485 7 69

