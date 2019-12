FC Großklein: Noch im alten Jahr kommt es zu einem Trainerwechsel!

Details Samstag, 28. Dezember 2019 18:49

Beim FC Diesel Kino Resch Transporte Großklein, der nach dem Herbst-Durchgang in der Oberliga Mitte/West, am verbesserungsfähigen 10. Tabellenplatz antreffbar ist, hat man sich dazu entschlossen einen Trainerwechsel zu vollziehen. Aktuell ist Großklein die 6. Spielsaison infolge in der OLM/W. am werken. In diesem Zeitraum war man doch ein Stück weit von einer Landesliga-Rückkehr, entfernt. Die Großkleiner waren einst fester Bestandteil in der steirischen Eliteliga. Zurzeit aber gilt es kleinere Brötchen zu backen bzw. gilt es sich im Frühjahr schnellstmöglich aus der Abstiegszone zu entfernen.

Gerald Tödtling, zuletzt in Heiligenkreuz/W., ist ab sofort der neue starke Mann in der Großkleiner Coachingzone.

Der neue Coach bringt Landesliga-Erfahrung mit

Der neue starke Mann auf der Trainerbank in Großklein ist Gerald Tödtling. Seine bisherigen Stationen als Coach waren Frannach, Wildon und Heiligenkreuz/Waasen. Auch als Spieler hat der 40-jährige einige Stationen zum vorweisen. SK Sturm Graz Nachwuchs, LUV Graz, SK Werndorf, SV Wildon, SC Kalsdorf, SV Pachern, SV Hollenegg, SV Frannach, SV Flavia Solva, SV Gralla, so lautet die lange Liste. Er löst in Großklein den 44-jährigen Walter Kirchleitner ab, der dort eineinhalb Jahre im Amt war. An dieser Stelle bedankt sich der FC Großklein bei Walter Kirchleitner für die tolle Zusammenarbeit und wünschen alles Gute für die sportliche Zukunft.

Photo: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten