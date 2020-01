Oberliga Mitte/West-Testspiele: Alle 97 Gegner/Termine im Überblick!

Details Mittwoch, 01. Januar 2020 17:55

Nach der wohlverdienten Winterpause dauert es nur ein paar Tage und schon geht es wieder los mit der Vorbereitungszeit. In diesen Wochen, so sagt man, hat man die Möglichkeit, die Basis für den nachfolgenden Erfolg zu legen. In den steirischen Unterklassen geht es großteils am 21. März mit der Punktejagd los. Bereits Ende Jänner steigt man in der Oberliga Mitte/West in die schweißtreibende Testspielphase ein. Zur besseren Übersicht hat LIGAPORTAL schon einmal alle Gegner bzw. Termine zusammengefasst. 97 Begegnungen sind es mit dem heutigen Datum, dem 1. Jänner 2020.

VEREIN GEGNER LIGA DATUM FROHNLEITEN Bruck/Mur LL 01.02 Gralla ULW 09.02 Lannach ULW 15.02 Kainbach-H. ULM 21.02 Passail ULO 01.03 KSV Am. OLN 08.03 Fladnitz/T. OLS 15.03 KÖFLACH Lebring LL 24.01 Heiligenkreuz LL 07.02 Lankowitz GLW 14.02 Unterpremstätten ULM 21.02 Gleisdorf II OLS 20.02 Mettersdorf LL 06.03 Judenburg OLN 13.03 GRATKORN Kindberg-M. OLN 25.01 Trofaiach OLN 28.01 Pölfing-Brunn ULW 01.02 Bruck/Mur LL 04.02 Eggersdorf ULM 08.02 Fladnitz/T. OLS 11.02 Pischelsdorf OLS 15.02 Wildon LL 26.02 Anger OLS 29.02 Krottendorf OLS 06.03 Peggau ULM 13.03 GABERSDORF Sturm U18 - 28.01 Lind. Leibnitz ULW 01.02 Tillmitsch ULW 09.02 Flavia Solva ULW 12.02 Klöch ULS 15.02 Siebing GLS 18.02 Frannach ULS 21.02 Deutsch Goritz ULS 28.02 Lannach ULW 13.03 REIN Leoben LL 25.01 Bad Waltersdorf OLS 07.02 Fürstenfeld LL 28.02 GLEINSTÄTTEN Peggau ULM 29.01 Kalsdorf RLM 01.02 St. Anna/A. RLM 08.02 Werndorf ULM 15.02 Heimschuh GLW 29.02 Gamlitz LL 06.03 Hinterberg OLN 13.03 PACHERN Kalsdorf RLM 24.01 Gamlitz LL 31.01 Wildon LL 04.02 Fehring OLS 07.02 Groß St. Florian ULW 11.02 Eichkögl OLS 18.02 Dorf/Pram LLW 21.02 Pischelsdorf OLS 28.02 STRASS Feldbach OLS 14.02 Klöch ULS 29.02 Paldau ULS 06.03 Flavia Solva ULW 13.03 REBENLAND Gamlitz LL 24.01 Dobl ULW 01.02 Klöch ULS 08.02 Tillmitsch ULS 15.02 Eichkögl OLS 22.02 Pölfing-Brunn ULW 29.02 Lind. Leibnitz ULW 07.03 Straden ULS 13.03 GROSSKLEIN Lannach ULW 01.02 Kalsdorf II ULM 08.02 Voitsberg LL 25.02 Frauental LL 07.03 Fehring OLS 13.03 BÄRNBACH St. Stefan/St. GLW 01.02 Unterpremstätten ULM 08.02 Voitsberg LL 11.02 Ligist ULW 15.02 Bad Gams ULW 22.02 Lannach ULW 29.02 St. Andrä/Lav. ULO 07.03 Hitzendorf ULM 14.03 MOOSKIRCHEN Frauental LL 25.01 Unterpremstätten ULM 01.02 Bruck/Mur LL 08.02 GAK Amateure ULM 12.02 Hitzendorf ULM 15.02 Lankowitz GLW 24.02 Ligist ULW 29.02 Kainbach-H. ULM 06.03 Ilztal OLS 14.03 GÖSSENDORF Pischelsdorf OLS 01.02 Raaba-Gramb. ULM 08.02 Lannach ULW 11.02 Kainbach-Hönig. ULM 28.02 Gnas LL 06.03 Kirchberg OLS 13.03 TOBELBAD Lieboch 1.MB 24.01 Raaba-Gramb. ULM 02.02 Hinterberg OLM 08.02 Kaindorf/S. GLW 29.02 Lannach ULW 07.03

by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten