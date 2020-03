Kompakt: Die 17 OLM-Testspiel-Ergebnisse aus der KW 10!

Details Montag, 09. März 2020 20:02

Ab dem 20. März rollt das Leder wieder in der Oberliga Mitte/West. Dabei wird es neben einem packenden Titelkampf wohl auch zu einer ganz engen Geschichte bezüglich der Abstiegsfrage kommen. Umso wichtiger wird sein, die "Hausaufgaben" so zu erledigen, dass man dann in der Frühjahrsrunde seine Vorgabe auch erreichen kann. LIGAPORTAL präsentiert laufend die aktuellen Resultate. Hier schon einmal die 17 Testspiel-Begegnungen aus der Kalenderwoche 10.

VEREIN GEGNER LIGA ERGEBNIS Frohnleiten Passail ULO 4:0 Frohnleiten KSV Amateure OLN 1:5 Köflach Mettersdorf LL 0:3 Gratkorn Krottendorf OLS 1:1 Gabersdorf Wildon LL 2:2 Rein Ilz LL 0:2 Gleinstätten Gamlitz LL 3:4 Pachern Feldkirchen GLM 1:4 Straß Siebing GLS 4:2 Straß Paldau ULS 1:2 Rebenland Lind. Leibnitz ULW 0:3 Großklein Frauental LL 2:3 Bärnbach St. Andrä/L. ULO 0:0 Mooskirchen Kainbach-Hönigt. ULM 3:4 Gössendorf Gnas LL 2:4 Tobelbad Werndorf ULM 3:2 Tobelbad Lannach ULW 1:6

by: Ligaportal/Roo

