StayAtHome-Wordrap (9): Manuel Hödl (SVU Gleinstätten/OLM)

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Oberliga Mitte/West sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der neunte Teil kommt vom SVU Tondach Gleinstätten. Ligaportal.at konfontierte Mittelfeldspieler Manuel Hödl mit einem Wordrap:

(Zum Zusehen verurteil: Wann rollt das Leder wieder im Amateurbereich?)

So halte ich mich aktuell fit: Ich absolviere mehrmals die Woche ein Laufprogramm und mache danach noch Kraftübungen. Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: Peter Puster Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja leider, in einer solchen Situation geht es natürlich um die Gesundheit jedes einzelnen Spielers. Homeoffice: Ungewohnt alles von daheim zu machen. Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Hat sich nicht all zu viel geändert, hauptsächlich Mahlzeiten mit Nudeln und Reis. Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Mir fehlt vor allem der Spaß den man mit den Mannschaftskollegen hat. Diese Serie schaue ich aktuell: Prison Break Verschiebung der EM: Meiner Meinung nach völlig in Ordnung, da eine solche Veranstaltung ohne Fans eine Katastrophe wäre. Geisterspiele: Halte ich nichts davon, da der Fußball von seinen Fans lebt. Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Gründlich die Hände waschen und desinfizieren. Lieblings-App: Snapchat Challenges auf Instagram: Eine lustige Idee, aber sind derzeit schon zu viele geworden. Vorbild: Thierry Henry Lieblingsfilm: Habe ich keinen. Mein bester Gegenspieler war: Schwer zu sagen, da ich schon viele gute Gegenspieler hatte. Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Das Auswärtsspiel in Gössendorf (2:2 in der 12. Runde). Ligaportal: Eine Super-Seite für den Amateurfußball. Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

