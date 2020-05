Wiedersehen: Gössendorf holt zwei Spieler aus Heiligenkreuz/W. zurück!

Beim Sportverein Gössendorf hat man nach dem doch mäßigen Abschneiden im Herbst 2019, in der Oberliga Mitte/West, frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. So wurden mit Manuel Köhler und Dominik Degen zwei ehemalige Gössendorfer Jugendspieler aus Heiligenkreuz/Waasen (Landesliga) zurückgeholt. Demnach sollte auch die Basis dafür gelegt sein, dass man bald schon eine Rolle bei der Titelvergabe spielen kann. In der Spielzeit 18/19 war man knapp dran am erstmaligen Ligaaufstieg. Letztendlich aber hatten dann die Gamlitzer die Nase vorne.

(Der sportliche Leiter Maximilian Pacher freut sich über die beiden Neuzugänge Manuel Köhler -links- und Dominik Degen)

Man hat einiges vor in Gössendorf

Der sportliche Leiter Maximilian Pacher zur Sachlage: „Wir wollen damit ein klares Zeichen setzten dass wir als einer der größten Jugendausbildungsvereine in der Steiermark auch in Zukunft sehr stark auf unsere Eigenbauspieler setzten möchten. Wir haben für die neue Saison jetzt meiner Meinung nach eine tolle Kombination gefunden. Die bereits in unsere KM integrierten Jugendspieler, unsere voll motivierten arrivierteren Jungs, die Juniors der 2er die von Seppi Permadinger und Chris Wolf gecoacht werden und von hinten nachrücken, sowie unsere beiden Wunschspieler, werden uns allesamt in der neuen Saison sicherlich viel Freude bereiten.“ „Wir durften in Heiligenkreuz die letzten 4 Jahre sehr viel lernen und bedanken uns dafür auch recht herzlich bei allen Beteiligten.“ so die beiden Freunde Manuel Köhler und Dominik Degen bei der Vertragsunterzeichnung. „Aber jetzt wollten wir beide eine Veränderung, mehr Verantwortung übernehmen und unter einem jungen Trainerteam uns sportlich weiter entwickeln. Die Bemühungen vom gesamten Verein und den Trainern um uns waren toll und wir freuen uns jetzt riesig wieder bei unserem Jugendverein zu sein. Unser Ziel? Natürlich würden wir mit unsrem SVG mal gerne Meister werden."

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<

Photo: SV Gössendorf / by: Ligaportal/Roo