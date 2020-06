Bekannte Gesichter: Gabersdorf präsentiert das neue Trainerduo!

Details Sonntag, 07. Juni 2020 15:32

Nach den ersten beiden erfolgreichen Oberliga-Jahren, wobei die 2. Saison im Frühjahr wegen der Corona-Krise abgebrochen werden musste, entschloss sich der Vorstand des USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, mit einem neuen Trainer-Duo in die neue Spielzeit der Oberliga Mitte/West zu starten. Der Gabersdorfer Dank gilt Martin Sternad und Patrick Wissiak, die eine starke Performance auf der Kommandobrücke abliefern konnten. Der Verein wünscht den Beiden für die Zukunft alles Gute!

(von links: Das neue Trainerduo Thomas Luttenberger und Wolfgang Zürngast mit Kapitän Christoph Koinegg)

Gabersdorf hat 17 Jahre Unterliga im Rückspiegel

Mit Thomas Luttenberger (kommt vom SV Siebing retour) und Wolfgang Zürngast (beendet seine Spielerkarriere in St.Peter/O.) ist es wieder gelungen, eine einheimische und möglicherweise erfolgreiche Lösung zu finden. Zürngast, der ja bereits als Nachwuchstrainer jahrelange Erfahrung in Gabersdorf sammelte und auch die Trainer-B-Lizenz anstrebt, soll dabei als Co-Trainer tatkräftig unterstützen, damit Meistermacher-2018, Luttenberger, neben seinem 11teamsports-Geschäft in Leibnitz, die notwendige Entlastung erhält. Ob die neue Saison 2020/21 im Herbst gestartet werden kann, steht derzeit noch nicht fest - der Plan sieht aber einen Meisterschaftsstart im September und offiziellen Trainingsstart Mitte/Ende Juli vor. In Gabersdorf ist man aber optimistisch bzw. ist man bereits eifrig bei der Kaderplanung. Fix ist bereits ein Neuzugang: Mittelfeldspieler Markus Schuster wechselt mit Thomas Luttenberger aus Siebing nach Gabersdorf. Auch 2 Abgänge sind zu verzeichnen: Goalgetter Jonas Lang wechselt zum SC Kalsdorf in die Regionalliga Mitte und David Katzianschütz zieht es zum FC Gamlitz in die Landesliga. Damit ist es dem Ausbildungsverein einmal mehr gelungen, jungen Talenten den Weg auch zu höheren Clubs zu ebnen.

Photo: USV Gabersdorf / by: Ligaportal/Roo

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten