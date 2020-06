StayAtHome-Wordrap (61): Christoph Isenburg (Frohnleiten/OLM)

Details Dienstag, 09. Juni 2020 16:22

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Oberliga Mitte/West auch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits einundsechzigste Teil kommt vom SV MM-Karton Frohnleiten. Ligaportal.at konfrontierte Leistungsträger Christoph Isenburg mit einem Wordrap:

(Frohnleiten-Spielgestalter Christoph Isenburg stellte sich dem Ligaportal-Wordrap)

Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: überschaubar



Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: Jan Kerschbaum War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Grundsätzlich schon. Es hätte aber sicher auch andere (fairere) Lösungen gegeben. Im Grunde genommen sind Vereine, die im Herbst gut gearbeitet haben, bestraft worden. Homeoffice: gewöhnungsbedürftig Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Nudelgerichte Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Kameradschaft, Spaß mit Kollegen Diese Serie läuft bei mir öfters: Breaking Bad, Sons of Anarchy, The Last Dance Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: richtige Entscheidung Geisterspiele: besser als gar kein Fußball Was gilt es aus der Coronazeit mitzunehmen: Dass Gesundheit, Familie und Freunde das Wichtigste sind. Lieblings-App: Whats-App Challenges auf Instagram: bin nicht auf Instagram Vorbild: früher als Kind war es Didi Kühbauer Lieblingsfilm: Legend, Stirb Langsam Mein bester Gegenspieler war: Patrick Wolf Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Schwierig zu sagen. Wir haben als Mannschaft in fast jedem Spiel eine kompakte Leistung gezeigt. Wann scheint ein Meisterschaftsstart realistisch zu sein: im September

