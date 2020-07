OLM-Testspiele: Die 28 Partien aus der KW 29/30 (13. - 26. Juli)

Details Sonntag, 26. Juli 2020 17:33

Zur großen Freude aller Fußballbegeisterten rollt das Leder wieder bzw. ist es erlaubt, sich mit Gleichgesinnten zu messen. Demzufolge ist man auch im steirischen Unterhaus, auch abseits des grünen Rasens gilt es die Corona-Vorschriften zu beachten, dabei, sich im Testspielmodus an die Wettkampfbedingungen heranzutasten. So nützt man auch in der Oberliga Mitte/West die Gelegenheit des Probierens. Bis zum 28./29. August ist zwar noch etwas Zeit, aber trotzdem haben die meisten Vereine bereits die ersten Testspiele absolviert. Geht es doch darum, nach der langen unfreiwilligen Spielpause, rasch wieder zur nötigen Balance bzw. zu einem Rhythmus zu finden. Hier schon mal im Überblick die 28 Aufbauspiele aus den Kalenderwochen 29/30 (13. bis 26. Juli).

Mannschaft Gegner Liga Ergebnis Köflach Kainach 1.West 7:0 Bärnbach Kalsdorf II ULM 2:0 Bärnbach GAK Am. ULM 4:3 Bärnbach Weiz RLM 1:3 Großklein Schwanberg ULW 3:0 Großklein Pölfing-Brunn ULW 3:2 Gratkorn Thal ULM 4:0 Gratkorn Kindberg-M. OLN 2:2 Rebenland Lind.Leibitz ULW 2:1 Gössendorf Hausmannst. ULM 4:1 Gössendorf Tillmitsch ULW 3:2 Gössendorf Naintsch GLO 3:1 Gössendorf Fehring OLS 1:4 Frohnleiten Allerheiligen RLM 2:2 Tobelbad GAK Am. ULM 1:2 Tobelbad Hengsberg ULW 5:2 Straß Klöch ULS 2:5 Straß St. Anna/A. RLM 0:7 Gleinstätten Unterpremst. ULM 2:3 Gleinstätten Heimschuh GLW 4:1 Rein Ligist ULW 3:3 Rein Bad Waltersdorf OLS 5:2 Mooskirchen GAK Am. ULM 4:5 Mooskirchen Pöllau OLS 4:0 Mooskirchen Lannach ULW 3:1 Mooskirchen Unterpremst. ULM 1:1 Gabersdorf Feldbach OLS 5:5 Gabersdorf Frannach ULS 2:3

by: Ligaportal/Roo

