Starke Ansage: Tobelbad gelingt es in Frohnleiten anzuschreiben!

Am 1. Spieltag treffen in der Oberliga Mitte/West der SV MM-Karton Frohnleiten und der SV Räder Nais Tobelbad aufeinander. Und dabei gelingt es dem Außenseiter etwas überraschend aber nicht unverdient einen Punkt zu verbuchen. Gäste-Trainer Heinz Thonhofer hat seine Truppe gegen seine ehemalige Mannschaft hervorragend eingestellt. Der Lohn dafür war ein Punkt gegen den Titelmitstreiter Frohnleiten. Schiedsrichter war Martin Plank, assistiert wurde er von Stefan Sprung und Bernhard Reiter. 200 Zuseher waren im Feldgrill-Stadion mit von der Partie.

Tobelbad verkauft sich sehr teuer

Vom Start weg geben die Tobelbader zu verstehen dass man gekommen ist um etwas Zählbares mitzunehmen. So gelingt es weitgehendst Frohnleiten in Schach zu halten. Tormöglichkeiten waren in der ersten halben Stunde Mangelware. Was daran liegt, dass sich beide Teams in der Defensive soweit keine Blöße geben. Mit Fortdauer der Begegnung kann sich der Platzherr dann schon formatfüllend ins Bild stellen. Aber aus der spielerischen Überlegenheit kann man kein Kapital in Form eines Treffers schlagen. Augenblicke vor dem Pausenpfiff setzen auch die die Tobelbader eine hervorragende Möglichkeit in den Sand - Halbzeitstand: 0:0.

Frohnleiten muss sich mit Punkt begnügen

Am Spielcharakter sollte sich auch im zweiten Durchgang nichts gravierendes ändern. Die Wolf-Mannen verzeichnen zwar eine optische Überlegenheit, aber im entscheidenden Moment fehlt es dann an der nötigen Abgebrühtheit. Die Gäste ihrerseits agieren in der Defensive weiterhin sehr konzentriert bzw. organisiert. Demzufolge kommt es auch dazu, dass man nur ganz wenig zulässt. In der Schlussviertelstunde, bei Frohnleiten kommt Noah Friedl, der in der 56. Minute eingetauscht wird, zu seinem Oberliga-Debüt, erhöht der Gastgeber noch einmal die Taktzahl. Aber Tobelbad lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen - Spielendstand: 0:0.

SV FROHNLEITEN - SV TOBELBAD 0:0

Stimme zum Spiel:

Arno Kungl, Sportlicher Leiter Frohnleiten:

"Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte haben wir nach dem Seitenwechsel mehr Zugriff auf das Spiel bekommen. Aber Tobelbad hat sehr gut verteidigt bzw. sind wir mit der aggressiven Spielweise des Gegners nicht so zurecht gekommen wie wir uns das vorgestellt haben."

