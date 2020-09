Bestens in Schuss: Rebenland gelingt es auch Pachern zu bezwingen!

Details Samstag, 05. September 2020 08:40

Am Freitagabend traf die SU Rebenland in der Oberliga Mitte auf den SV Pachern. Dabei gelingt es der Rieger-Truppe nach dem Startsieg in Bärnbach den zweiten Dreier unter Dach und Fach zu bringen. Dabei wird dem Gegenüber nur wenig Zeit zum durchschnaufen gewährt. Letztlich leuchtet ein 5:0 von der Anzeigetafel. Für Pachern, beim ersten Spiel erreicht man zuhause gegen Gratkorn ein Remis, war diesmal nichts zu holen. Der Spielleiter war Gernot Kollmann, assistiert wurde er von Patrick Gehrer und Sascha Koprivnik. 250 Zuseher waren mit von der Partie.

Rebenland ist das dominierende Team

Zumindest in der Anfangsviertelstunde gelingt es den Ulmer-Schützlingen, sich teuer zu verkaufen. Aber mit Fortdauer des Spiels übernehmen immer mehr die Hausherren das Kommando. Mit geradlinigen Direktspiel wird schnellstmöglich der Weg zum gegnerischen Gehäse gesucht und auch gefunden. In der 20. Minute ist es Lukas Großschädl, der für das 1:0 verantwortlich zeichnet. Von diesem Zeitpunkt an verzeichnet der Platzherr immer mehr Oberwasser. Demnach sollte es auch nicht lange dauern schon steht es 2:0. Diesmal ist es Markus Reinegger, der sich in die Schützenliste eintragen kann. Was die Aufgabe für Pachern nicht wirklich einfacher macht. Mit dem Zweitorevorsprung geht es in die Halbzeitpause.

Für Pachern gibt es nichts zu holen

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier Verwarnungen, kann Rebenland dann die Taktzahl noch einmal erhöhen. Pachern steht auf verlorenen Posten, zumeist ist man am reagieren anstatt am agieren. Anders da schon das Auftreten des Platzherrn, der weiter sehr zielstrebig an die Aufgabe herangeht. Zwar gelingt es den Gästen sich vorerst noch schadlos zu halten. Was sich dann aber ändern sollte bzw. kassiert man noch drei weitere Gegentreffer. 71. Minute: Der 29-jährige Slowene Vojko Tominc zeichnet für das 3:0 verantwortlich. Damit sind auch die allerletzten Zweifel beseitigt. In der 73. bzw. 83. Minute kommt es noch zum 4:0 bzw. 5:0. Philipp Kasch und Simon Weiland stehen dabei im Mittelpunkt des Geschehens - Spielendstand: 5:0.

SU REBENLAND - SV PACHERN 5:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (20. Großschädl), 2:0 (32. Reinegger), 3:0 (71. Tominc), 4:0 (73. Kasch), 5:0 (83. Weiland)

Stimme zum Spiel:

Jürgen Pronegg, Sportlicher Leiter Rebenland:

"Das war mannschaftlich eine hervorragende Darbietung. Bei den Zweikämpfen waren wir zumeist vorne an, was dann letztlich auch ausschlaggebend war. Die junge Truppe ist sehr erfolgshungrig. Mal sehen wohin die Reise uns führen wird."

by: Ligaportal/Roo

