Kocijan-Triplepack: Frohnleiten punktet bei der SU Rebenland voll!

Details Samstag, 19. September 2020 09:27

Am 4. Spieltag trifft in der Oberliga Mitte/West die SU Rebenland auf den SV MM-Karton Frohnleiten. Während die Rieger-Truppe dabei die erste Saisonpleite hinnehmen muss, gelingt es Frohnleiten weiter ungeschlagen zu bleiben. Man kann es drehen und wenden wie man will, aber der Titelkampf wird auch diesmal nur mit den Wolf-Schützlingen über die Bühne gehen. Der Spielleiter war Wolfgang Pucher, assistiert wurde er von Samir Hodzic und Dusan Trninic. 110 Zuseher waren mit von der Partie.

(Anel Kocijan war mit drei Toren gegen die SU Rebenland einmal mehr der Frohnleiten-Matchwinner)

Die Heimischen verkaufen sich teuer

Vom Start weg kommt es zu einem sehr flott geführten Spiel. Beiderseits ist man darum bemüht, das Mittelfeld rasch zu überbrücken, und so rasch in die Gefahrenzone des Gegners vorzustoßen. Nachdem in der Anfangsphase die Hausherren die besseren Momente verzeichnen, kann sich Frohnleiten mit Fortdauer immer besser in Szene setzen. Aber mit viel Einsatzbereitschaft und einem gut reagierenden Torhüter Michael Sammer, gelingt es den Hausherren vorerst noch die Null zu halten. Nachdem dann Gäste-Keeper Wolfgang Stadler viel Mühe hat einen Freistoßball zu entschärfen, steht es in der 34. Minute 0:1. Nach einem Eckball ist es einmal mehr Anel Kocijan, der für die Gäste trifft. Daraufhin lässt Frohnleiten zwei weitere Topchancen ungenützt - Halbzeitstand: 0:1.

Frohnleiten setzt sich klar durch

Im zweiten Durchgang, neben dem Platzverweis kommt es noch zu acht Verwarnungen, wirft Rebenland noch einmal alles verfügbare in die Waagschale, um noch eine Kehrtwende zu bewerkstelligen. Aber der Gastgeber muss nun doch zur Kenntnis nehmen, dass Frohnleiten diese Partie nicht mehr aus der Hand geben wird. Nachdem man vorerst nur Aluminium trifft, erhöht der Gast in der 66. Minute auf 0:2. Anel Kocijan ist dabei mit einem raffinierten Freistoß erfolgreich. Aber damit war der Torhunger des umtriebigen Angreifers an diesem Tag noch nicht gestillt. In der 77. Minute leuchtet ein 0:3 von der Anzeigetafel. Kocijan trifft dabei zum dritten Mal und erneut nach einem ruhenden Ball, diesmal aus weiter Entfernung. Der eingewechselte Simon Weiland gelangt noch zu einer Rebenland-Möglichkeit. Es bleibt letztlich aber beim 0:3-Spielendstand.

SU REBENLAND - SV FROHNLEITEN 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (34. Kocijan), 0:2 (66. Kocijan), 0:3 (77. Kocijan)

Gelb/Rote Karte: Großschädl (81. Rebenland)

Stimme zum Spiel:

Arno Kungl, Sportlicher Leiter Frohnleiten:

"Der Sieg ist sehr wichtig für uns, eben weil wir sehen am richtigen Weg zu sein. Die Moral im Verein stimmt, jetzt gilt es fokussiert zu bleiben und auch die nun anstehenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal

