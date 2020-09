Voll mit dabei: Köflach holt auch gegen Nachzügler Pachern drei Punkte!

Details Montag, 21. September 2020 10:48

Am Freitag traf in der 4. Runde der Oberliga Mitte der Tabellenvierte der ASK Mochart Köflach vor heimischem Publikum auf den Tabellendreizehnten der SV Pachern. Der ASK Mochart Köflach remisierte in Runde 3 mit 0:0 gegen Bärnbach, während der SV Pachern 0:3 gegen den FC Diesel Kino Großklein verlor. Diesmal aber findet die Milicevic-Truppe wieder zurück auf die Siegerstraße. Aus vier Spielen kann mann vorzeigbare 10 Punkte gutschreiben. Was bei den Ulmer-Schützlingen entschieden anders aussieht. Reichte es bislang doch nur zu einem Zähler. Der Spielleiter war Christian Omulec, assistiert wurde er von Sead Peckovic und Adel Ibrahim. 200 Zuseher waren im Werner Skrabitz Stadion mit von der Partie.

(Nemanja Boljanovic und die Köflacher wird man mit auf der Rechnung haben müssen bezüglich der Titelvergabe)

Köflach ist das dominierende Team

Zwei Minuten gespielt und schon der erste Hunderter! Nach tollem Doppelpass bringt Sidar einen Stangler in die Mitte. Dieser wird nur um Millimeter verfehlt und kugelt ins Aus. Nach 10 Minuten bereits ein überfälliger Treffer. Nach tollem Zuspiel aus dem Mittelfeld rennt Nr.8 Holzerbauer auf rechts bis zur Outlinie und serviert den Ball perfekt auf die Nr. 22 Marko Zubak, der trocken einschiebt. 12. Minute: Und das nächste Tor! Eine überragende Flanke von halblinks, die per Kopf ihren Abnehmer findet. Der Pacherner Keeper kann aus gut 6 Metern jedoch glänzend parieren. Dennoch fällt der Ball Nr. 6 Jasmin Dedic vor die Füße, der nur noch ins Tor passen muss. 26. Minute: Ein Tor mit dem, aufgrund des bisherigen Spielverlaufs, nicht zu rechnen war. Die Nr. 9 Lukas Bracun verwandelt den Hand-Elfer sicher links unten. 40. Minute: Nächste Top-Chance für den ASK. Wieder eine punktgenaue Flanke, diesmal auf den Kopf von Lukas Sidar. Der an sich gute Kopfball wird jedoch vom Pacherner Verteidiger geblockt. Die Fans reklamieren Handspiel, der Schiedsrichter zeigt sich jedoch wenig beeindruckt - Halbzeitstand: 2:1.

Für Pachern gibt es nichts zu holen

Keine 20 Sekunden gespielt und der Zirkus geht in die zweite Runde. Quasi direkt nach dem Anstoss wird bei Pachern schon eine Rettungsaktion nötig. Diese eher ohne Ballkontakt, und von hinten, daher klare rote Karte für die Nr. 3 Christoph Bracun. 51. Minute: Nr. 10 Lukas Sidar heute einfach nicht vom Glück gesegnet. Der nächste Schuss von innerhalb des Fünfers, der geblockt wird. 69. Minute: Köflach will den Deckel einfach nicht draufmachen! Diesmal scheitert Klug per Kopf aus gut 10 Metern an sich selbst. Von den in Unterzahl agierenden Gästen ist im zweiten Durchgang wenig bis gar nichts mehr vernehmbar. Demnach ist es für den Platzherrn letztlich auch eine Aufgabe der leichteren Art, diesen knappen Vorsprung über die noch verbleibende Spieldistanz zu bringen - Spielendstand: 2:1. Während Köflach weiter mitgeigt im Konzert der Großen, wird es für Pachern am vorletzten Tabellenplatz liegend, langsam aber sicher Zeit, anzuschreiben, will man nicht vom Start weg in den Abstiegskampf verstrickt werden.

ASK KÖFLACH - SV PACHERN 2:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (10. Zubak), 2:0 (12. Dedic), 2:1 (26. Bracun/Elfer)

Rote Karte: Bracun (46. Pachern)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

