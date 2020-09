Rundenhammer: Frohnleiten fügt Großklein erste Saisonpleite zu!

Details Freitag, 25. September 2020 23:31

In der Oberliga Mitte empfing am Freitag der Tabellenvierte der SV Frohnleiten MM Karton in der 5. Runde den Tabellenzweiten den FC Diesel Kino Großklein und die Zuseher dürfen sich auf ein echtes Sechs-Punkte-Spiel freuen. Wer wird am Ende diese wichtigen Punkte für sich verbuchen können? Dabei gelingt es der Wolf-Truppe knapp aber doch drei wichtige Punkte zu verbuchen. Was gleichbedeutend damit ist, dass Frohnleiten, ungeschlagen, weiter voll mit dabei ist, im vorderen Tabellenbereich. Großklein musste zwar die erste Saisonpleite hinnehmen. Die Tödtling-Schützlinge sind aber mit 12 Punkten weiterhin am 2. Tabellenplatz antreffbar. Der Spielleiter war Gerhard Wango, assistiert wurde er von Thomas Fluch und Franz Fröis. 100 Zuseher waren im Franz Feldgrill Stadion mit von der Partie.

Lukas Hasler trifft für Frohnleiten

SV Frohnleiten MM Karton zeigt vom Start weg auf bzw. ist man darauf aus, dem Gegner einen raschen Gegentreffer zu verpassen. Dieses Vorhaben kann man in der 8. Minute auch realisieren. Lukas Hasler kann sich dabei mit dem 1:0 in die Schützenliste eintragen. Daraufhin nimmt die Schlagerbegegnung so richtig Fahrt auf. Beiderseits bieten sich Möglichkeiten auf ein Erfolgserlebnis. Aber die beiden Keeper Wolfgang Stadler und Christopher Prasser wissen sich erfolgreich in Szene zu setzen. Demnach bleibt es vorerst auch beim knappen Eintore-Vorsprung des Platzherrn. Da sind zwei Teams am werken, denen man es zweifelsohne zutrauen muss, bis zuletzt um den Meistertitel mitspielen zu können. Mit dem 1:0 geht es in die Halbzeitpause.

Großklein ist knapp dran am Punkt

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu sechs gerecht verteilten Verwarnungen, halten sich die Spielanteile dann vollends die Waage. Wieder muss Torhüter Stadler sein ganzes Können aufbieten, um den Ausgleich zu verhindern. Bei Dauerreigen und auf nasstiefem Boden kommt es dann in der 64. Minute zum 2:0. Anel Kocijan profitiert dabei von einem kapitalen Großkleiner Abwehrfehler. Nur drei Minuten später treffen auch die Gäste erstmalig ins Schwarze. Matic Golob trifft mit einem Distanzschuss zum 2:1. Danach wirft Großklein noch einmal alles in die Waagschale, um zumindest diesen einen Punkt festzuhalten. Aber Frohnleiten zeigt sich nun im Abwehrverhalten souverän bzw. schafft man es schlussendlich auch, den knappen Vorsprung über die noch verbleibende Spieldistanz zu bringen.

SV FROHNLEITEN - FC GROSSKLEIN 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (8. Hasler), 2:0 (64. Kocijan), 2:1 (67. Golob)

Stimme zum Spiel:

Arno Kungl, Sektionsleiter Frohnleiten:

"Das Spiel war hochklassig und von beiden Seiten schnell geführt. Demnach wurde man den Ansprüchen im Vorfeld auch voll gerecht. Das war Werbung für den Oberliga-Fußball. Natürlich sind wir sehr happy darüber, dass die volle Punkteanzahl bei uns bleibt."

by: Ligaportal/Roo

