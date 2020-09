Nachtragsspiel: Gratkorn fischt sich in Gössendorf drei Punkte!

Details Mittwoch, 30. September 2020 09:31

Am Dienstag durften sich die Besucher in der Oberliga Mitte auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams SV Gössendorf und FC Raiffeisen Gratkorn freuen. Und bei diesem Nachtragsspiel waren es letztlich die Gratkorner, die die Nase knapp vorne haben. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Gerlitz-Truppe nun nach fünf Partien bei 8 Punkten hält. Weniger rosig sieht da der aktuelle Sachverhalt bei den Gössendorfern aus. Denn für die Wintschnigg-Schützlinge reicht es bislang erst zu dürftigen 3 Zählern. Der Spielleiter war Manfred Eberhard, assistiert wurde er von Alem Kulasin und Christian Stockreiter. 60 Zuseher waren in der Akkord Arena mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

(Bono Vucic -rechts- markierte beim Nachholspiel in Gössendorf den Gratkorner Siegestreffer)

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Vom Start weg sind die Gössendorfer sehr darum bemüht, den ersten Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen. Aber was auch versucht wird, in letzter Instanz lassen die Hausherren den finalen Pass vermissen. Demnach gelingt es den Gratkornern auch, den Laden dicht zu halten bzw. nichts anbrennen zu lassen. In der 22. Minute bietet sich den Gästen die Gelegenheit in Führung zu gehen. Aber Gössendorf-Keeper Manuel Köhler weiß bei einem Freistoßball, mit einer tollen Reaktion, Schlimmeres zu verhindern. In der 36. Minute ist es dann der Gratkorner Bono Vucic, der beim Duell Eins-gegen-Eins gegen den Schlussmann, den Kürzeren zieht. So bewerkstelligt es der Hausherr letztlich, das 0:0 in die Halbzeitpause zu bringen.

Gratkorn verbucht den Auswärtssieg

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu sechs gerecht verteilten Verwarnungen, kommt es zu einer Begegnung die auf des Messers Schneide steht. Mit Fortdauer des Spiels sind es dann aber doch die Gäste, die die besseren Spielanteile verbuchen. In der 70. Minute gelingt es dann Bono Vucic auch, das spielentscheidende Tor zu erzielen. Denn auch nach dem 0:1 sind die Gratkorner ganz klar Herr der Lage bzw. versteht man es, den Takt vorzugeben. In der 80. Minute liegt das 0:2 gehörig in der Luft, aber die Gratkorner lassen diese Topchance ungenützt. Gössendorf wirft noch einmal alles nach vorne. Aber im letzten Drittel mangelt es einfach an der nötigen Durchschlagskraft - Spielendstand: 0:1.

FC GRATKORN - SV GÖSSENDORF 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (70. Vucic)

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo