Joker sticht: Tadej Kotnik sichert dem TUS Rein in Strass den Dreier!

Am Freitag durften sich die Besucher in der Oberliga Mitte auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams den SV Strass und den Tus RB Rein freuen. Und dabei gelingt es der Derler-Truppe einen knappen Auswärtssieg unter Dach und Fach zu bringen. Was gleichbedeutend damit ist, dass Rein aus 5 Spielen durchaus vorzeigbare 10 Punkte verbuchen kann. Bei den Strassern sieht das etwas anders aus. Denn die Krempl-Schützlinge bringen es in 6 Partien nur auf 6 Punkte. Der Spielleiter war Jakob Semler, assistiert wurde er von Julian Schnur und Daniel Stampfl. 150 Zuseher waren im Franz Heuberger Stadion mit von der Partie.

Paul Kargl trifft für Strass

Zur ersten brandgefährlichen Strafraumszene gelangen die Hausherren nach nur zwei gespielten Minuten. Aber das Leder springt von der Innenseite der Stange wieder heraus. Was nachfolgend dazu führt, dass die Hausherren mit deutlichen spielerischen Vorteilen ausgestattet sind. Erst nach einer gespielten Viertelstunde gelingt es auch den Gästen aktiver am Geschehen teilzunehmen. 24. Minute: Nach einem über die rechte Seite vorgetragenen Angriff kommt der Querpass ideal zu Paul Kargl, der dann für das 1:0 verantwortlich zeichnet. Rein erkennt nun den Erst der Lage, so ist man bemüht einen Gang höher zu schalten. Was soweit auch gelingen sollte, aber in letzter Instanz lässt man vorerst noch die Abgebrühtheit vor des Gegners Tor vermissen. Demnach geht es mit dem knappen 1:0 in die Halbzeitpause.

Tadej Kotnik bringt Rein drei Punkte

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu vier gerecht verteilten Verwarnungen, kommt es zum Klingen kreuzen zweier Mannschaften, die sich weitgehendst auf Augenhöhe begegnen. Die Reiner haben das Heft nun in der Hand, aber der Gastgeber präsentiert sich in der Defensive weiterhin straff organisiert. Hinzu kommt, dass Strass-Keeper Christoph Kübek die Absicht zeigt, nach Möglichkeit die Null zu halten. Was auch gelingen sollte, aber eben nur bis zur 70. Minute. Nach einem Eckball ist es Georg Merkscha, der per Kopf mit dem 1:1-Ausgleich zur Stelle ist. Was dazu führt, dass die Gäste nun Geschmack auf mehr bekommen. Als es schon den Anschein hat, es könnte bei der Punkteteilung bleiben, kommt es in der 84. Minute doch noch zum entscheidende Tor. Tadej Kotnik, gerade einmal zwei Minuten im Spiel, bewahrt Ruhe vor dem Tor und erzielt den 1:2-Siegestreffer für seine Farben.

SV STRASS - TUS REIN 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (24. Kargl), 1:1 (70. Merkscha), 1:2 (84. Kotnik)

Stimme zum Spiel:

Michael Rückschloss, Sportlicher Leiter Rein:

"Die Möglichkeiten, die wir im ersten Abschnitt nicht nützen können, haben wir dann nach dem Seitenwechsel gemacht. In Summe betrachtet war das Spiel jedoch auf mäßigen Niveau. Was aber letztlich zählt, sind die drei Punkte."

