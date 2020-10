Heimsieg: Rebenland stürzt Gössendorf noch weiter ins "Tal der Tränen"!

Details Samstag, 03. Oktober 2020 07:49

Am Freitag traf die SU Rebenland in der Oberliga Mitte auf den SV Gössendorf. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Aus diesem Vorhaben wurde aber nichts. Weil es die Rieger-Truppe, nach zuletzt zwei Niederlagen, wieder hervorragend versteht, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Was soviel heißt, dass Rebenland nun nach 6 Spielen bei 10 Punkten hält. Für die Gössendorfer hingegen sich die aktuelle Lage wesentlich anders aus. So reicht es bislang erst zu drei Zählern, was dann auch den letzten Tabellenplatz mit sich bringt. Der Spielleiter war Michael Weiland, assistiert wurde er von Florian Sabathi und Ivo Petrusic. 200 Zuseher waren mit von der Partie.

Rebenland legt die Basis zum Erfolg

Den nicht gerade erfolgsverwöhnten Gössendorfern gelingt es zumindest in der Startphase, sich teuer zu verkaufen. Aber mit dem wirklich ersten gefährlichen Angriff der Hausherren, zappelt das Leder auch schon im Netz. 14. Minute: Über die linke Angriffsseite verschafft sich Rebenland den nötigen Freiraum. In letzter Instanz ist es dann Stefan Zöhrer, der Keeper Manuel Köhler keine Chance lässt und für das zeitige 1:0 verantwortlich zeichnet. Aber die jungen Gössendorfer versuchen trotzdem das Beste aus der Situation zu machen. Ein Freistoßball wird nur knapp neben das Tor des Gastgebers gesetzt. Effizienter ist da schon das Auftreten der Hausherren, die in der 36. Minute das zweite Tor draufpacken. Kapitän Markus Reinegger trifft dabei mit einem Elfmeter zum 2:0-Halbzeitstand.

Gössendorf steht mit leeren Händen da

Auch im zweiten Durchgang gelingt es dem Außenseiter dann sehr gut, sich entsprechend in Szene zu setzen. So verläuft die Begegnung, insgesamt kommt es zu 7 Verwarnungen, nach wie vor weitgehends auf Augenhöhe ab. Das Manko der Gössendorfer ist es dabei einmal mehr, die nötige Effizienz vor des Gegners Tor an den Tag zu legen. Es wird auch sehr viel unternommen, um den Platzherrn doch noch einmal ins wanken zu bringen. Aber was auch versucht wird, der Anschlusstreffer will nicht gelingen. Gelegenheiten auf das 2:1 waren gegeben. Wesentlich gewinnbringender ist dann der Auftritt von Rebenland. 81. Minute: Nach einem rasch vorgetragenen Konter ist es Vojko Tominc, der mit dem 3:0 für klare Fronten sorgt. Zumindest der Ehrentreffer gelingt den Gästen dann noch. Kapitän Raphael Regenfelder ist nach einem Freistoßkracher an die Latte im Nachsetzen zur Stelle - Spielendstand: 3:1.

SU REBENLAND - SV GÖSSENDORF 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (14. Zöhrer), 2:0 (36. Reinegger/Elfer), 3:0 (81. Tominc), 3:1 (86. Regenfelder)

by: Ligaportal/Roo