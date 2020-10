Schützenfest: Gössendorf mit der Heimklatsche gegen den Leader Großklein!

Details Samstag, 10. Oktober 2020 07:54

Am Freitag traf der SV Gössendorf in der Oberliga Mitte auf den FC Diesel Kino Großklein. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Dieses Vorhaben erreicht der Tabellenführer auf souveräne Art und Weise. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Tödtling-Truppe bereits bei 18 Zählern hält. Von diesem Wert sind die Gössendorfer ein Stück weit entfernt. Aktuell hält die Wintschnigg-Truppe bei mageren drei Zählern. Der Spielleiter war Michael Spörk, assistiert wurde er von Christian Birnstingl und Martin Hartner. 90 Zuseher waren in der Akkord Arena mit von der Partie.

Gössendorf kann die Stirn bieten

Vom Start weg ist der Favorit verstärkt darum bemüht, das Spielgerät in des Gegners Tor unterzubringen. Aber mit einer starken Defensiv-Darbietung bzw. einem stark reagierenden Manuel Köhler im Tor gelingt es den Gössendorfern vorerst, sich schadlos zu halten. Zuerst ist es Teuschler und darauffolgend Seruga, die die Möglichkeiten auf das 0:1 verstreichen lassen. So kommt es wie es kommen muss. Der Außenseiter nützt eine seiner wenigen Chancen zum 1:0-Führungstor. Jakob Urlep ist es, der in der 36. Minute nach einem Eckball für die Führung der Hausherren verantwortlich zeichnet. Aber nur zwei Minuten später steht es 1:1, Tadej Zagar-Knez ist mit einem Elfmeter erfolgreich. In der 44. Minute bietet sich auch den Gössendorfern die Möglichkeit vom Punkt. Aber Gästekeeper Christopher Prasser kann beim Urlep-Strafstoß klärend eingreifen - Halbzeitstand: 1:1.

Großklein sorgt nun für klare Fronten

Im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es zu drei Verwarnungen, fabrizieren die Gäste dann Nägel mit Köpfen. Nun hat Großklein unmissverständlich das Sagen. Gössendorf ist nur mehr am reagieren anstatt am agieren. Begünstigt wird die ganze Angelegenheit vom raschen Führungstor der Gäste. 50. Minute: Zagar-Knez trifft mit einer raffinierten Bogenlampe zum 1:2 ins Objekt der Begierde. 55. Minute: Nach Musger-Vorarbeit ist es Benjamin Teuschler, der das 1:3 markiert. Als dann Torhüter Prasser einen Regenfelder-Weitschuss entschärfen kann, ist es um die Gegenwehr der Gössendorfer endgültig geschehen. Innerhalb von nur 7 Minuten gelingt es, gleich vier Stück draufzulegen. Daniel Vujcic (73.) und Benjamn Teuschler mit einem lupenreinen Hattrick (76., 77., 80.) sorgen für einen komfortable 1:7-Vorsprung. Für den Schlusspunkt sorgt dann aber der Platzherr - Martin Pöschl trifft in der 84. Minute zum 2:7-Spielendstand.

SV GÖSSENDORF - FC GROSSKLEIN 2:7 (1:1)

Torfolge: 1:0 (36. Urlep), 1:1 (38. Zagar-Knez/Elfer), 1:2 (50. Zagar-Knez), 1:3 (55. Teuschler), 1:4 (73. Vujcic), 1:5 (76. Teuschler), 1:6 (77. Teuschler), 1:7 (80. Teuschler), 2:7 (84. Pöschl)

Stimme zum Spiel:

Florian Watz, Sektionsleiter Großklein:

"Das Ergebnis täuscht etwas. War es doch in der ersten Hälfte eine enge Kiste gewesen. Dann aber ist es uns gelungen für klare Fronten zu sorgen. Die eingeschlagene Richtung passt, jetzt gilt es weiter drauf zu bleiben."

