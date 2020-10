Knappe Geschichte: Gratkorn gelingt es Rebenland in die Knie zu zwingen!

Details Samstag, 10. Oktober 2020 08:23

Am Freitag empfing der FC Raiffeisen Gratkorn vor eigenem Publikum den Tabellenfünften die SU Rebenland. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Dieses Vorhaben kann die Gerlitz-Truppe knapp aber doch unter Dach und Fach bringen. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Gratkorner nun bei 11 Punkten halten. Damit ist man voll mit dabei in der vorderen Tabellenhälfte. Rebenland hält nach dieser Niederlage aktuell bei 10 Zählern. Der Spielleiter war Lukas Reiger, assistiert wurde er von Rene Feldbaumer und Fabio-Luca Stadler. 100 Zuseher waren mit von der Partie.

Gratkorn gelingt das einzige Tor

Am Gratkorner Kunstrasen kommt es am Freitagabend zu einer sehr kurzweiligen bzw. abwechslungsreichen Begegnung. Beide Mannschaften sind offensiv ausgerichtet, demnach kommen die Zuseher auch voll auf ihre Kosten. Anfangs sind es die Hausherren, die das erforderliche Momentum auf der Seite haben. Aber den Gästen gelingt es vorerst, sich mit vereinten Kräften schadlos zu halten. Zudem verfügen die Rieger-Schützlinge mit Michael Sammer über einen Torhüter, der sich warmgeschossen präsentiert bzw. nichts anbrennen lässt. Gegen das 1:0 nach einer gespielten halben Stunde ist dann aber kein Kraut gewachsen. Nach einem Eckball antizipiert der 18-jährige Muzaffer Akdag am schnellsten und befördert das Spielgerät über die Torlinie. Mit diesem Eintore-Vorsprung geht es auch in die Halbzeitpause.

Die Gäste treffen dreimal nur Aluminium

Im zweiten Durchgang will es Leutschach noch einmal wissen bzw. wirft man noch einmal alles nach vorne. Die Gratkorner werden nun gehörig in die Defensive gedrängt. Aufgrund der nun gegebenen spielerischen Überlegenheit der Gäste, liegt der Ausgleichstreffer doch gehörig in der Luft. Aber den Hausherren gelingt es die Schotten dicht zu machen bzw. so die Null fest zu halten. In der 64. und in der 70. Minute steht auch das nötige Glück zur Seite, als Rebenland einmal nur die Torstange und dann die Latte trifft. Auch die Schlussphase gehört den Gästen, die zumindest ein Remis verbuchen wollen. 82. Minute: Philipp Maschinegg zieht ab, er trifft für Rebenland zum dritten Mal nur Aluminium. So kommt es, dass die Gratkorner dieses knappe 1:0 schlussendlich über die Ziellinie bringen.

FC GRATKORN - SU REBENLAND 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 (30. Akdag)

Stimme zum Spiel:

Christoph Zotter, Sportlicher Leiter Gratkorn:

"Angesichts unserer dünnen Personaldecke, gilt es mit diesem Heimsieg sehr zufrieden zu sein. Die Burschen haben alles rausgehauen und haben sich letztlich auch mit dem Sieg belohnt."

