Pachern bezwingt Gabersdorf mit Treffer in Nachspielzeit

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 10:37

Am Freitag empfing SV Pachern vor eigenem Publikum den Tabellenzwölften USV Fliesen Klampfer Gabersdorf. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen. Am Ende konnten sich die Pacherner knapp aber doch mit 2:1 durchsetzen. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.

Christoph Koinegg stellt auf 1:0

Die Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Gabersdorf hat Vorteile, kann das Übergewicht im Mittelfeld aber vorerst nicht in Tore ummünzen. Dann ist es aber so weit, allerdings zappelt das Leder entgegen dem Spielverlauf im Gabersdorfer Tor. Christoph Koinegg trifft in der 18. Minute unglücklich zum 0:1 ins eigene Tor und lässt die gegnerischen Zuschauer jubeln. Mit der Führung im Rücken wollen die Pacherner nachlegen, was aber nicht gelingt. Im Gegenteil, Gabersdorf kann in der 35. Minute ausgleichen - der Ball kann nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Nejc Jager überwindet den Tormann. Damit ist wieder alles offen. In weiterer Folge macht der Schiedsrichter einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Entscheidung in Nachspielzeit

Die zweite Halbzeit ist etwas verfahren. Weder die Pacherner noch die Gabersdorfer kommen richtig gut in die Partie. Torchancen sind vorerst Mangelware, dann übernehmen langsam wieder die Gäste das Kommando, doch treffen sollten die Pacherner, und zwar in der Nachspielzeit. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, fällt das 2:1. In der 91. Minute befördert Kevin Masser den Ball über die Linie. Das ist gleichzeitig das Endergebnis. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und SV Pachern darf nach einem 2:1 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln.

Gerald Ulmer (Trainer Pachern): "Natürlich ist man glücklich über drei Punkte. Wenn man so spät ein Tor macht, ist natürlich etwas Glück dabei, aber ich denke, dass der Sieg insgesamt nicht unverdient ist. Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht"