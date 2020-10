Nullnummer zwischen Gratkorn und Köflach

Details Sonntag, 25. Oktober 2020 12:44

Der FC Gratkorn empfing am Freitagabend in der neunten Runde der Oberliga Mitte-West den ASK Köflach. Die Köflacher gingen leicht favorisiert ins Spiel, am Ende gab es aber ein 0:0-Remis, was wohl weder den Gäste noch den Gastgebern wirklich weiterhilft. Am Ende hätte sich das Spiel aber ohnehin Tore verdient, denn beide Teams fanden zum Teil Möglichkeiten auf Treffer vor, doch der Reihe nach.

Keine Tore

Die Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. Man spielt mit offenem Visier. Gratkorn hat zunächst etwas mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen. Eine Kopfball führt in dieser Phase nicht zum Treffer, dann sind es Köflacher, die sich mit Weitschüssen versuchen, der Ball geht aber einmal ganz knapp drüber. Danach plätschert das Spiel dahin und nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel vorerst ab.

Keine Tore, die zweite

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten, wobei die Köflacher jetzt mehr vom Spiel haben. Das Spiel wird insgesamt etwas körperlicher. Der Schiri muss dann auch eingreifen. Zwingende Chancen gibt es in der zweiten Halbzeit nicht. Beide Trainer versuchen es dann noch mit Auswechslungen, die aber auch keine Veränderung mehr bringen. Wobei Köflach die Entscheidung auf dem Fuß hat - nach einem Freistoß der Gratkorner kommt es zu einem katastrophalen Fehlpass und der Gratkorn-Goalie muss in höchster Not klären. Danach beendet die Schiri das Spiel nach etwas mehr als 90 Minuten.

Bono Vucic (Spieler Gratkorn): "Das war eine sehr komplizierte Partie. Irgendwie sind weder wir noch die Köflacher wirklich gut ins Spiel gekommen. Natürlich hätten auch beide Teams mit ein wenig Glück Tore machen können, aber das Remis geht am Ende in Ordnung."