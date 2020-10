Großklein feiert letztlich ungefährdeten Sieg über Rebenland

Details Montag, 26. Oktober 2020 08:52

In der Oberliga Mitte empfing der Tabellenfünfte SU Rebenland in der 9. Runde den Tabellenersten FC Diesel Kino Großklein. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte nach einem Remis niemand den Platz als Sieger verlassen. Am Ende konnten sich die Großkleiner deutlich mit 3:0 durchsetzen. Die Entscheidung fiel im zweiten Durchgang.

Tadej Zagar-Knez stellt auf 1:0

Das Spiel ist von der ersten Minute an sehr flott geführt und beide Mannschaften geben Gas. Markus Reinegger hat in dieser Phase die Führung für Rebenland auf dem Fuß, doch das Leder will nicht in den Kasten. Großklein macht es da besser. Tadej Zagar-Knez nützt in Minute 27 eine Schwäche der gegnerischen Abwehr und verwertet eiskalt zum 0:1. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus vorerst aber nichts wird. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Entscheidung für Großklein

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Das Publikum sieht eine sehr muntere Partie mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. In weiterer Folge wird die Partie ruppiger. In der 46. Minute holt der Schiedsrichter die Karte aus der Tasche: Gelb für Florian Watz. Nach 52 Minuten ahndet der Unparteiische ein Vergehen konsequent und bestraft Hans Peter Schipfer ebenfalls mit Gelb. Dann steht es 2:0. Tadej Zagar-Knez befördert in der 66. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 0:2. Damit ist für klare Fronten gesorgt und das Spiel wohl entschieden. Die Rebenländer werfen dann zwar noch einmal alles nach vorne und riskieren, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 3:0. In Minute 72 steht Benjamin Teuschler goldrichtig und verwertet überlegt zum 0:3. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und FC Großklein darf mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.