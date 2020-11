Gipfelstürmer: Großklein siegt in Mooskirchen und festigt damit Platz eins!

Details Montag, 02. November 2020 14:21

Am Samstag durften sich die Besucher in der Oberliga Mitte auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams den USV Draxler Mooskirchen und den FC Diesel Kino Großklein freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Mooskirchen mit 4:3 das bessere Ende für sich. Diesmal aber konnte die Tödtling-Truppe den Spieß umdrehen und ihrerseits einen knappen Erfolg gutschreiben. Was heißt, dass Groklein mit einem komfortablen 7-Punkte-Vorsprung auf Rein, die verfrühte Winterpause antritt. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass man im Frühjahr das Landesliga-Comeback bewerkstelligen könnte. Aber auch die Eccher-Mannen verstanden stark abzuliefern. Aus 9 Partien konnte Mooskirchen 16 Zähler verbuchen. Der Spielleiter war Karl Felgitsch, assistiert wurde er von Christian Stockreiter und Sead Peckovic - 200 Zuseher waren auf der Josef Tanzer Sportanlage mit von der Partie.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

(Trainer Gerald Tödtling führte die Großkleiner an die Tabellenspitze bzw. gilt man als Topfavorit, dort auch zu bleiben)

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Von 30 möglichen Punkten gelingt es Großklein bärenstarke 27 auf das Habenkonto zu verbuchen. Der FCG braust wie ein Hochgeschwindigkeits-Zug durch die notgedrungen verkürzte Herbstrunde. Beim letzten Spiel in Mooskirchen war aber Schwerarbeit von Nöten, um letztlich als Sieger dazustehen. Obwohl man bereits in der ersten Viertelstunde anzeigt, wo der Hammer hängt. Aber Benjamin Teuschler und Matic Golob können aus ihren Möglichkeiten kein Kapital schlagen. Nachfolgend versteht es dann auch Mooskirchen, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Aber mit einer starken Defensivleistung und einem umsichtigen Christopher Prasser zwischen den Pfosten, gelingt es den Gästen die Null zu halten. Augenblicke vor dem Pausenpfiff ist es erneut ein auffällig agierender Großklein-Angreifer Teuschler, der Schlussmann David Lukas auf den Prüfstand stellt - Halbzeitstand: 0:0.

Daniel Vujcic trifft für die Gäste

Auch der zweite Durchgang, ingesamt zückt der Unparteiische gleich 9-mal die gelbe Karte, verläuft dann weitgehendst ausgeglichen bzw. wird dem Tabellenführer alles abverlangt. Wenige Minuten nach Wiederbeginn liegt das 1:0 gehörig in der Luft. Aber einmal mehr kann sich Goalie Prasser, in der Liga einer der stärksten seiner Zunft, erfolgreich in Szene setzen. Dann sind es Resch bei den Hausherren bzw. auf der Gegenseite erneut Teuschler, die ihre Gelegenheiten ungenützt lassen. Der Gastgeber wittert dann mehr und mehr die Chance, dem Favoriten wehtun zu können. Aber trotz einer Druckphase findet das Runde nicht den Weg ins Eckige. In der 85. Minute zappelt das Leder dann doch noch im Netz. Der 25-jährige Slowene Daniel Vujcic kann dabei als Goldtorschütze in Erscheinung treten. Das 0:1 war dann auch zugleich der Spielendstand.

USV MOOSKIRCHEN - FC GROSSKLEIN 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (85. Vujcic)

by: Ligaportal/Roo