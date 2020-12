Gössendorf: Die nachdrängenden "Youngsters" sollen es richten!

Details Montag, 07. Dezember 2020 17:46

Der SV roomZ-Hotels Gössendorf zählt soweit zur festen Einrichtung in der Oberliga Mitte/West. Denn im vergangenen eineinhalb Jahrzehnt war man, mit der Ausnahme der fünf Jahre in der Unterliga Mitte, permanent dort mit von der Partie. Dabei ist man zumeist im gesicherten Tabellen-Mittelfeld antreffbar. Einmal, in der Saison 18/19, schrammt man nur knapp am Landesliga-Aufstieg vorbei, den sich letztlich Gamlitz unter den Nagel reißen kann. Zuletzt aber waren die Gössendorfer schaumgebremst unterwegs. Im "Corona-Herst 2019", der dann annulliert wird, war man am vorletzten Platz zu finden. Was gleichbedeutend damit war, dass man sich gerade noch, den beinharten Abstiegsplatz erspart hat. Auch aktuell kann man die Lage der Gössendorfer nicht wirklich als rosig betrachten. Denn der Wintschnigg-Truppe droht es im Frühjahr auf das Neue, allwöchentlich mit dem Kampf um den Klassenverbleib, konfrontiert zu werden.

SV GÖSSENDORF:

Tabellenplatz: 12. Oberliga Mitte/West

Heimtabelle: 12.

Auswärtstabelle: 11.

längste Serie ohne Sieg: 5 Spiele

höchster Sieg: 5:0 gg. Straß (9. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 1 Spiel

höchste Niederlage: 2:7 gg. Großklein (7. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,2

bekommene Tore/Heim: 3,0

geschossene Tore/Auswärts: 0,6

bekommene Tore/Auswärts: 1,4

Spiele zu Null: 2

erfolgreichster Torschütze: Raphael Regenfelder (4)

Fairplaybewerb: 14.

(Am 3. Spieltag ist den Gössendorfern in Tobelbad der bislang einzige Auswärtssieg gelungen)

INTERVIEW MIT DEM SEKTIONSLEITER MAXIMILAN PACHER:

Wie zufriedenstellend sind die Herbstspiele verlaufen bzw. wurden die Vorgaben soweit erreicht?

"Tabellarisch betrachtet gilt es natürlich nicht zufrieden zu sein. Aber man muss doch auch bedenken, dass viele junge Spieler, überhaupt erstmalig in der Oberliga im Einsatz sind. Es ist noch einiges an Luft nach oben gegeben. Die Burschen sind sehr lernbereit. Ich bin mir auch sicher, dass man in der Entwicklung einen weiteren Schritt nach vorne tätigen wird."

Der Herbst war coronabedingt eine Gratwanderung. Wie sehr hat das die Mannschaft betroffen?

"Selbstverständlich sind auch wir den Vorgaben gerecht geworden. Erst das letzte Spiel in Gleinstätten mussten wir dann aufgrund eines Corona-Falls absagen."

Wir gehen einmal davon aus, dass im Frühjahr nach einer Vorbereitungszeit wieder um Punkte gekämpft wird. Wie sieht die Zielsetzung aus bzw. wo sieht man sich nach Beendigung der kompletten Meisterschaft?

"Kommt es zum gesamten Pensum von 26 Spielen, ist es durchaus vorstellbar, dass wir in der Endabrechnung einen einstelligen Platz belegen. Eben weil in der Mannschaft, das nötige Potenzial dazu vorhanden ist."

Wird es in dieser ungewissen Übertrittszeit zu Kaderveränderungen kommen?

"Unser Vorhaben ist es, dass wir uns punktuell verstärken. Dabei haben wir ein oder zwei erfahrene Spieler ins Auge gefasst."

Wie sieht der persönliche Corona-Ausblick aus?

"Die Lage ist schwer abzuschätzen. Mal sehen wann wir das grüne Licht für die Vorbereitung bekommen. Wirklich ein einigermaßen normaler Betrieb sollte aber erst ab Sommer 2021 möglich sein."

WORDRAP:

SV Gössendorf: Toller Jugendausbildungs-Verein

Ligaportal.at: Starke Plattform mit sehenswerten Live Ticker

soziale Netzwerke: bin angemeldet und wird auch genützt

Lieblingsverein: Borussia Dortmund

Gänsehaut bekomme ich: bei einem prickelnden Fußballspiel

Schifahren oder ans Meer: ans Meer

In diesem Film hätte ich gerne mitgespielt: mit Bud Spencer & Terence Hill

mein Lieblingkicker ist: Jens Lehmann

Frauen-Fußball: ist nicht ganz meins

diese Person würde ich gerne kennenlernen: Sylvester Stallone

Davon kann ich nicht genug kriegen: Fußball

bevorzugte Musik: Muntermacher auf Antenne Steiermark

