Tapetenwechsel: Die SU Rebenland präsentiert sich völlig runderneuert

Details Samstag, 12. Juni 2021 18:16

Der Amateurfußball in der Steiermark ist gerade dabei aus dem "Dornröschenschlaf" zu erwachen. Wer konnte auch damit rechnen, dass man es nun schon zwei Jahre lang nicht auf die Reihe bringt, eine Meisterschaft fertigzuspielen. Das hartnäckige Virus hat es sich in den Kopf gesetzt, unbedingt der Stärkere sein zu müssen. Letztendlich bleibt dann nichts anderes über als die schon begonnenen Punktejagden, coronabedingt, entsprechend auf Eis zu legen. "Aller guten Dinge sind drei!" In der Spielzeit 21/22 soll das endlich was werden mit der herbeigesehnten "Normalität". Trotzdem gilt es das Wesentliche dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Sprich, mit der nötigen Disziplin bzw. Impfbereitschaft soll es gelingen, COVID 19, den Kehraus zu bereiten.

OL-Spielzeit Nummer sechs steht an

Im Frühsommer 2016 war es soweit, da schafft die SU Rebenland erstmalig den Sprung rauf in die Oberliga Mitte/West. Es gelingt dann nachfolgend sich rasch dort zu akklimatisieren bzw. hat man mit dem Abstiegskampf so gut wie nichts am Hut. Auch was die beiden halbfertigen "Corona-Hinrunden" anbelangt, können sich die Leutschacher mit Anstand aus der Affäre ziehen: 23 Spiele 10 Siege 3 Remis 10 Niederlagen, so lautet die Bilanz. Diesmal kommt Trainer Patrick Riegler die Aufgabe zuteil, eine neue Mannschaft zu formen, die sich möglichst rasch erfolgreich dem Gegenüber stellen kann. Der 2. Sportliche Leiter Christian Stibler steht Ligaportal.at Rede und Antwort.

(Die SU Rebenland könnte in der kommenden Saison durchaus zum Zünglein an der Waage mutieren)

Welche Transfers gibt es zu vermelden?

Christian Stibler: "ABGÄNGE: Max Ebner (Mettersdorf), Michael Sammer (Gnas), Vojko Tominc (Slow), Markus Reinegger (Ende), Raphael Peitler, Alexander Oswald (Pause), Stefan Zöhrer (Hengsberg), Damir Dedic (Pöllauberg) ZUGÄNGE: Michael Muckenauer (Ragnitz/IV), Raphael Hassmann (Pistorf/IV), Dominik Lukas (Köflach/Tormann), Jan Poljanec (Slow./Off.), Raphael Karner (NW/Off.), Aljosa Sternad (AC Linden/ZM), Matthias Treissmann (NW/MF)."

An welcher Position ist noch Handlungsbedarf gegeben?

Stibler: "Geplant ist noch die Verpflichtung eines Innenverteidigers, dann aber ist das Programm abgeschlossen."

Wie steht es um den Fitneßzustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Stibler: "Unterschiedlich, die jungen verzeicneten die besseren Werte. Aber Defizite sind da um kompensiert zu werden."

Welche Vorbereitungsspiele sind geplant und wann finden diese statt?

Stibler: "Fehring 0:7, Gralla (18.6), Hausmannstätten (25.6), Sturm II (3.7), Ehrenhausen/W. (9.7), Eibiswald (13.7), Hengsberg (16.7), St. Veit/S. (30.7)."

Hat der Verein alle Förderungen, die von der Bundesregierung versprochen / angeboten wurden, erhalten?

Stibler: "Die Subventionen die von uns angesucht wurden, sind allesamt sehr verlässlich ausbezahlt geworden."

Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Stibler: "Aufgrund der Impfungen die zur Verfügung stehen, ist durchaus davon auszugehen, dass wir der "Normalität" einen großen Schritt kommen. Was gleichbedeutend damit ist, dass wir endlich wieder eine volle Saison absolvieren können."

In Niederösterreich wird aktuell über einen neuen Spielmodus diskutiert. Bis 14. Juni haben die Vereine die Möglichkeit zum abstimmen. Was halten sie von solchen Neuerungen? Link-Niederösterreich

Stibler: "Einerseits ist es zu begrüßen, wenn sich Leute den Kopf zerbrechen, wie man etwas verbessern kann. Aber andererseits ist es wohl besser, wenn wir bemüht darum sind, mit dem vorhandenen Modus gut über die Runden zu kommen."

Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Stibler: "Die Vorgabe ist es rasch zur nötigen Balance zu finden. Letztendlich sollte dann doch Platz in den Top-5 herausschauen."

Wie steht es um den Nachwuchs? Wissen Sie konkret, wie viele Ihrer NW-Kicker mit dem Fußballspielen aufgehört haben?

Stibler: "In den unteren Altersstufen verzeichnen wir einen Zulauf. In der U17 wird die Kaderdecke etwas dünner. Da gibt es nun eine Spielgemeinschaft mit Großklein."

Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Stibler: "Im Vorstand hätten wir durchaus Verstärkung benötigt. Was die Mitarbeiter betrifft sind wir sehr gut bestückt."

Wer wird Europameister?

Stibler: "Ich gehe davon aus, dass entweder Belgien oder Frankreich das Rennen machen wird."

Wie gefällt Ihnen die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Stibler: "Ein absolutes "Must-Have" für jeden Fußballfan. Hinzu kommt, dass das neue Design vollauf gelungen ist."

Photocredit: SU Rebenland

by: Ligaportal/Roo