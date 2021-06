Der GAK ist im Anrollen: Strass will sich am 10. Juli teuer verkaufen

Details Dienstag, 29. Juni 2021 16:44

Der SV Strass (Oberliga Mitte/West), der die ersten drei Testspiele gegen die GAK Amateure (1:3), FC Leibnitz (1:3) und Klöch (2:3) allesamt verloren geben musste, hat am Samstag, 10. Juli um 17:00 Uhr, einen ganz besonderen Probegalopp vor der Brust. Kommt doch der Zweitligaclub GAK 1902 in voller Besetzung, in das Franz Heuberger Stadion. Auch die Rotjacken sind noch auf der Suche nach der richtigen Abstimmung. Gegen Bad Gleichenberg (2:3) und RS Belgrad (0:4) hat man nach dem Trainingslager in Loipersdorf, zweimal das Nachsehen.

by: Ligaportal/Roo