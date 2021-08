Frohnleiten feiert klaren Sieg in Rein

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

Tus RB Rein konnte SV Frohnleiten MM Karton zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Schon in der Pause führten die Frohnleitener im mit Spannung erwarteten Derby mit 2:0 und legten den Grundstein für die drei Punkte. Frohnleiten startet damit perfekt in die neue Spielzeit, während Reins Saisonstart in die Hose ging.

Dabei startet Rein besser ins Spiel und findet die erste gute Chance des Spiels vor. Michael Kohlbacher im Tor der Frohnleitener kann aber parieren. Die Frohnleitener tun sich zunächst schwer, sollten kurz darauf aber in Führung gehen. Dominik Traxler steht goldrichtig und trifft zum 1:0 für die Frohnleitener. Mit der Führung im Rücken wollen die Frohnleitener nachlegen, was auch gelingt. Patrick Wolf nutzt die Chance für den Gast und befördert das Leder iin der 30. Minute ins Netz. Dem Treffer war eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Reiner vorausgegangen. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Trotz des Rückstandes ist Rein in Folge die bessere Mannschaft und versucht das Ruder herumzureißen. In einer Situation klären die Frohnleitener gerade noch auf der Linie. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Riesenchance für Rein und viel Glück für die Frohnleitener. Der Ball geht nämlich an die Stange. Das 1:2 hätte die Partie noch einmal spannend gemacht. In weiterer Folge ist das Spiel etwas zerfahren. Frohnleiten verwaltet die Führung. Florian Pinnitsch versucht es in dieser Phase per Kopf, doch Stadler hält das Leder. In weiterer Folge riskiert Rein immer mehr und eröffnet so Räume für Frohnleiten. In dieser Phase muss Rein-Goalie Beer mehrmals in höchster Not eingreifen. In der 78. Minute ist das Spiel vorbei. Manuel Pöschl reißt die Hände zum Jubel in die Höhe. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Stefan Diensthuber (Spieler Rein): "DIese Auftaktniederlage tut sehr weh. Ich denke, dass mehr drin gewesen wäre, vor allem wenn wir nicht das Aluminium getroffen hätten. Nächste Woche geht es aber schon wieder weiter."

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – SV Frohnleiten MM Karton, 0:3 (0:2)

15 Dominik Traxler 0:1

30 Patrick Wolf 0:2

75 Manuel Poeschl 0:3

