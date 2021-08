Sechs-Tore-Battle zwischen Köflach und Pachern

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

Zum Ligaauftakt kam es in der Oberliga Mitte-West zum Duell zwischen dem ASK Köflach und dem SV Pachern. Die Gastgeber gingen favorisiert ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einm 4:2-Erfolg für die Heimischen, die damit einen Saisonauftakt nach Maß feiern.

Die Partie beginnt etwas verhalten und es dauert eine Weile, bis die beiden Teams ins Spiel finden. Man merkt beiden Teams die lange Pause an. Nach etwa 20 Minuten übernehmen die Pacherner aber das Kommando und es sollte nicht lange dauern, ehe sie das 1:0 erzielen. In der 32. Minute trifft SV Pachern zum ersten Mal ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Köflach kommt dann besser ins Spiel und riskiert mehr. Bis zum Ausgleich sollte es aber noch dauern. Pachern spielt in Folge auf Konter und lässt hinten nichts anbrennen. Als schon niemand mehr mit einem weiteren Treffer vor der Pause rechnet, steht es doch 1:1. Filipovic steht goldrichtig und macht den Ausgleich. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Köflachern, die es noch einmal wissen wollen. Manuel Ruprechter macht in der 54. Minute das 2:1 von ASK Mochart Köflach perfekt. Damit haben die Köflacher das Spiel gedreht und geben weiter Gas. Dem Treffer war übrigens ein herber Schnitzer in der Pacherner Hintermannschaft vorausgegangen. Es sollte aber noch dicker kommen. Niko Maric versenkt die Kugel per Hacke zum 3:1 für den Gastgeber (75.) im Tor. Damit dürfte das Spiel wohl entschieden sein. Pachern kann aber kurz darauf noch einmal verkürzen. Lukas Bracun zieht in der 80. Minute ab und sein Schuss wird unhaltbar abgefälscht. Jetzt werfen die Pacherner alles nach vorne. Anstatt des Ausgleichs kassieren die Gäste aber eine Rote Karte und es gibt Elfmeter für Köflach. Michael Wallner tritt an und versenkt das Leder. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Gerald Ulmer (Trainer Pachern): "Diese Niederlage hätte nicht passieren müssen. Wir waren eigentlich gut im Spiel und hätten nach dem 2:3-Anschlusstreffer auch noch ausgleichen können. Der Elfmeter in der Schlussphase war dann aber natürlich die Entscheidung. Wir waren leider da und dort unkonzentriert. Schade!"

Oberliga Mitte: ASK Mochart Köflach – SV Pachern, 4:2 (1:1)

32 Martin Ulmer 0:1

45 Nikica Filipovic 1:1

54 Manuel Ruprechter 2:1

75 Niko Maric 3:1

80 Lukas Bracun 3:2

91 Michael Wallner 4:2

