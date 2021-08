Saro sichert Pachern einen Punkt gegen Strass

Details Samstag, 14. August 2021 23:00

Der SV Pachern empfing am Freitagabend in der zweiten Runde der Oberliga Mitte-West den SV Strass. Die Partie war mit Spannnung erwartet worden. Am Ende gab es keinen Sieger. Das Spiel zwischen SV Pachern und SV Strass endete 1:1.

Das Spiel beginnt munter und beide Teams spielen nach vorne. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste sind bemüht und erarbeiten sich auch die eine oder andere Möglichkeit. Richtig zwingend werden aber nur die Pacherner in einer Situation, die aber nicht zu einem Tor führt. Ein Strasser Tor davor aberkannt worden. In der 37. Minute ist es dann aber so weit. Patrik Pasaricek bringt sein Team in Führung. Das ist gleichzeitig der Pausenstand.

DIe zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Strassern, die das Spiel entscheiden wollen. In einer Situation vergeben sie aber sogar vor dem leeren Tor. Das ist der Weckruf der Gastgeber, die in weiterer Folge alles in die Schlacht werfen. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:1 fällt. Atilla Okan Saro ist zur Stelle und markiert das 1:1 von Pachern (59.). Damit ist wieder Spannung drin und das Spiel ist auf Messer Schneide. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von SV Pachern mit SV Strass kein Sieger ermittelt. Pachern bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Strass aus, sodass man nun auf dem achten Platz steht.

Gerald Ulmer (Trainer Pachern): "Das Remis geht am Ende in Ordnung, auch wenn wir in der ersten Halbzeit anders auftreten müssen. Wir können also nicht zufrieden sein. Es war aber eine Leistungssteigerung zum Spiel in der Vorwoche."

Oberliga Mitte: SV Pachern – SV Strass, 1:1 (0:1)

37 Patrik Pasaricek 0:1

59 Atilla Okan Saro 1:1

