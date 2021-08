Köflach feiert in Rein zweiten Sieg in zweitem Saisonspiel

Details Samstag, 14. August 2021 23:00

Am Freitagabend empfing in der zweiten Runde der Oberliga Mitte-West der TUS Rein den ASK Köflach. Tus RB Rein hat den Saisonstart endtülgit verpatzt: Mit der 0:4-Niederlage gegen ASK Mochart Köflach lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Köflach hingegen steht nach zwei Spielen bei zwei Siegen.

Die Partie ist lange sehr verhalten geführt. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen wirklich gut ins Spiel. Vieles spielt sich im Mittelfeld ab. Als schon niemand mehr mit Toren vor der Pause rechnet, gibt es den Doppelschlag auf Seiten der Köflacher. Manuel Sidar und Michael Wallner stellen innerhalb weniger Augenblicke auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann geht es in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die gleich wieder das Kommando übernehmen. Wallner steuert in der 56. Minute das 3:0 bei - er steht wie immer goldrichtig. Damit dürfte das Spiel wohl entschieden sein. Rein ist weitgehend harmlos und tut sich schwer. Kurz darauf die Chance auf das 4:0, die wird aber kläglich vergeben. Die Reiner versuchen in der Schlussphase zwar noch einmal alles, doch ein Treffer wird in dieser Phase wegen Abseits aberkannt. Nach einem Eckball fällt dann auch noch das 4:0 für die Köflacher. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel vorbei. Letztlich fuhr der Tabellenführer einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Die errungenen drei Zähler gingen für ASK Mochart Köflach einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Stefan Diensthuber (Spieler Rein): "Der Sieg für Köflach geht in Ordnung, auch wenn er etwas zu hoch ausgefallen ist. Wir sind leider über 90 Minuten nicht zu unserem Leistungsvermögen gekommen. Die zwei Niederlagen zum Start tun sehr weh. So ehrlich muss man sein. Aber dürfen die Köpfe nicht hängen lassen. Nächste Woche geht es schon wieder weiter."

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – ASK Mochart Köflach, 0:4 (0:2)

42 Manuel Sidar 0:1

44 Michael Wallner 0:2

48 Michael Wallner 0:3

73 Eigentor durch Markus Beer 0:4

