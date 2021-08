Köflach schenkt Frohnleiten sieben Tore ein

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

ASK Mochart Köflach zog SV Frohnleiten MM Karton in der dritten Runde der Oberliga Mitte-West das Fell über die Ohren: 2:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. ASK Mochart Köflach nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein.

Das Spiel beginnt mit stärkeren Köflachern, die den Gegner gleich unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Manuel Ruprechter bringt den Ball zum 1:0 zugunsten von ASK Köflach über die Linie (11.). Mit der Führung im Rücken machen die Köflacher gleich weiter und legen nach. Bereits in der 14. Minute erhöht Michael Wallner den Vorsprung des Gastgebers. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Jetzt schlagen aber die Frohnleitener zurück. In der 21. Minute steht es 1:2. Damit ist wieder Spannung drin. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe das 1:3 fällt. Lukas Derler versenkt das Leder im eigenen Tor. Das Spiel ist ein echter Schlager. Das Publikum bekommt ein Tor nach dem anderen zu sehen. Als schon niemand mehr mit einem weiteren Treffer vor der Pause rechnet, führen wieder die Köflacher. Moritz Holzerbauer markiert das 4:1. Das ist wohl die Entscheidung.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Frohnleitener. Wallner (47.) macht das 5:1. Damit ist das Spiel wohl endgültig gelaufen. Benjamin Klug (65.) und Nikica Filipovic (73.) schraubten das Ergebnis weiter auf 7:1 in die Höhe. Die Frohnleitener verkürzen zwar auf 2:7, ehe das Spiel vorbei ist.

Bei Frohnleiten präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (6). Mit vier gesammelten Zählern hat SV Frohnleiten MM Karton den fünften Platz im Klassement inne. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von SV Frohnleiten bei.

Oberliga Mitte: ASK Mochart Köflach – SV Frohnleiten MM Karton, 7:2 (4:1)

11 Manuel Ruprechter 1:0

14 Michael Wallner 2:0

21 Lukas Hartleb 2:1

26 Eigentor durch Lukas Derler 3:1

41 Moritz Holzerbauer 4:1

47 Michael Wallner 5:1

65 Benjamin Klug 6:1

73 Nikica Filipovic 7:1

84 Michael Raimann 7:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!