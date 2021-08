Pachern läuft in Großklein in Debakel

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich am Freitagabend FC Großklein und Pachern in der dritten Runde der Oberliga Mitte-West. Die Großkleiner gingen als Favorit in die Partie und wurden dieser Rolle auch mehr als gerecht. Die Gastgeber schossen Pachern mit 7:1 aus dem Stadion. Damit stehen die Großkleiner jetzt bei drei Siegen nach drei Spielen.

Dabei beginnt das Spiel ganz anders, denn SV Pachern erwischt einen Blitzstart. Oswald verliert im Mittelfeld den Ball, über einige Stationen kommt der Ball zur Mitte, harter Einstieg von Weber, (Pressball), der Unparteiische zeigt sofort auf den Punkt. Lukas Bracun tritt an und versenkt das Leder im Netz. Mit der Führung im Rücken wollen die Pacherner nachlegen. Das gelingt aber nicht, denn Großklein macht Druck. Einige Chancen werden vergeben, dann trifft Großklein zum 1:1. Weber verwertet einen Freistoß von Zagar Knez mit dem Kopf, unhaltbar für den Gästekeeper. Mit dem 1:1 geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Pacherner. Traumpass von Kleier über 30 Meter und Zagar Knez knallt den Ball unter die Latte. Fast im Gegenzug hat Pachern die Chance auf den Ausgleich: Der Tormann pratzelt den von Kleier getretenen Freistoss gerade noch aus dem Kreuzeck. In der 66. Minute kommt es bitter für die Pacherner: Kleier kommt abermals über links durch, den präzisen Pass schließt Zagar Knez ohne Mühe ab. Nur wenige Minuten später fällt das 5:1. Marcel Musger tanzt am 16er alle aus, schließt mit einem satten Schuss ab. Damit ist das Spiel entschieden, aber die Großkleiner haben noch nicht genug. Golob Matic erzielt kurz darauf das 6:1, ehe Knez vom Elfmeterpunkt zum 7:1 trifft. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Gerald Ulmer (Trainer Pachern): "Nach so einem Spiel kann man nicht zur Tagesordnung übergehen. Das muss man dieses Mal so sagen. In Großklein kann man verlieren, man darf sich aber nicht aufgeben. Das ist leider in der zweiten Halbzeit dann passiert."

Oberliga Mitte: FC Diesel Kino Großklein – SV Pachern, 7:1 (1:1)

6 Lukas Bracun 0:1

37 Daniel Weber 1:1

55 Tadej Zagar-Knez 2:1

56 Daniel Weber 3:1

65 Tadej Zagar-Knez 4:1

68 Marcel Musger 5:1

71 Matic Golob 6:1

86 Tadej Zagar-Knez 7:1

