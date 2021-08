Rein knöpft Strass einen Punkt ab

Details Sonntag, 22. August 2021 07:00

Der SV Strass empfing am Freitagabend in der dritten Runde der Oberliga Mitte-West den TUS Rein. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, nachdem die Reiner ihre beiden bisherigen Spiele verloren hatten. Am Ende konnte sich keines der beiden Teams durchsetzen. Das Spiel endete 1:1-Remis. Für Rein ist es der erste Punkt der Saison.

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Beide Teams spielen nach vorne, auch wenn Strass den besseren Start erwischt. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Patrik Pasaricek trifft zur Führung für die Gastgeber - ein Konter war dem Treffer vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Auch Rein kommt dann besser ins Spiel und setzt den Gegner unter Druck. Erst kurz vor der Pause sollte dann aber auch der Ausgleich gelingen. Michael Stoimaier darf jubeln. Damit ist wieder alles offen und kurz darauf schickt der Schiri die beiden Teams in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit ist zunächst etwas verhalten, worauf die Trainer Auswechslungen vornehmen. Ein neuer Schwung soll den Unterschied ausmachen. Daraus wird aber nichts. Weder den Strassern noch den Reinern gelingt noch ein Tor. So plätschert das Spiel dann dahin und endet mit dem 1:1-Unentschieden.

Stefan Diensthuber (Spieler Rein): "Ein Punkt ist ein Punkt. Wir hätten das Spiel aber gewinnen müssen. Es ist wirklich wie verhext."

Oberliga Mitte: SV Strass – Tus RB Rein, 1:1 (1:1)

15 Patrik Pasaricek 1:0

38 Michael Stoimaier 1:1

