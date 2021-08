Umkämpfte Nullnummer bei Pachern gegen Gössendorf

Details Samstag, 28. August 2021 09:35

Der SV Pachern traf am Freitagabend in der vierten Runde der Oberliga Mitte-West auf den SV Gössendorf. Für die Pacherner ging der Saisonstart gehörig in die Hose. Dementsprechend ging man als Außenseiter in das Match. Am Ende gab es keinen Sieger, sondern ein umkämpftes 0:0-Unentschieden, das sich doch das eine oder andere Tor verdient hätte.

Keine Tore

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Auch Pachern ist mutig und versucht die jüngsten Spiele mit vielen Gegentoren zu vergessen. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde dann aber doch die erste Chance für Gössendorf: Degen findet sich vor dem Pacherner Goalie wieder, der Torwart hält aber. Fünf Minuten später die erste tolle Chance für Pachern: Gössendorf-Goalie Köhler hält aber mit einem tollen Reflex. In weiterer Folge plätschert das Spiel dahin und es geht mit dem 0:0 auch in die Pause.

Keine Tore, die zweite

Die zweite Halbzeit gehört weitgehend den Gössendorfern, die sich gleich nach Wiederbeginn immer wieder gefährlich dem gegnerischen Tor annähern. In der 70. Minute verschießt Rinner knapp, das wäre die Führung gewesen. Die Gössendorfer haben auch weiterhin mehr Ballbesitz, doch das Leder will nicht ins Tor. Pachern steht gut und lässt dann auch nichts mehr zu. So vergeht auch die zweite Halbzeit und das Spiel endet mit 0:0.

Gerald Ulmer (Trainer Pachern): "Ich denke, dass das Remis in Ordnung geht. Gössendorf hatte zwar im zweiten Durchgang Übergewicht, doch wir haben die Null gehalten. Das ist ganz wichtig nach den letzten Spielen. Auf diesem Spiel können wir aufbauen und werden das auch tun."

