Bärnbach schlägt Frohnleiten in Sieben-Tore-Schlacht

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

ATUS Bärnbach hat sich am Freitagabend in der Oberliga Mitte-West Steiermark gegen SV Frohnleiten MM Karton mit 4:3 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Es war eine umkämpfte Partie, in der es bis zum Schluss spannend blieb.

Zu Beginn der Begegnung neutralisieren sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielen kann. Nach und nach übernehmen dann aber die Frohnleitener das Kommando. In der 21. Minute ist es dann so weit. Michael Raimann steht goldrichtig und trifft zum 1:0 für die Frohnleitener. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird, denn Bärnbach schlägt zurück. Für das erste Tor von Bärnbach war Christoph Nemetz verantwortlich, der in der 31. Minute das 1:1 besorgt. Damit ist wieder alles offen. Als niemand mehr mit einem weiteren Treffer rechnet, da die Partie etwas abflacht, sorgt knapp vor dem Seitenwechsel Mihajlo Glisovic mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Frohnleiten.

Frohnleiten muss in der zweiten Halbzeit riskieren, was auch passiert. Doch mit dem ersten Konterangriff der Bärnbacher steht es 3:1. Und es sollte noch dicker kommen aus Sicht der Frohnleitener. Sebastian Pauritsch macht in der 61. Minute das 4:1 nach einem Schnitzer in der Frohnleitener Hintermannschaft. Damit dürfte das Spiel wohl entschieden sein. Frohnleiten nimmt daraufhin gleich drei Wechsel vor. Man hat sich noch nicht mit der Niederlage abgefunden und die Partie sollte tatsächlich noch einmal spannend werden. Matthias Schlögl und Patrick Kresche machen in der 82. und 85. Minute die Tore zum 2:4 und 3:4. Frohnleiten bleibt am Drücker und ist dem Ausgleich sehr nahe. Am Ende fehlt aber das Glück und Bärnbach bringt die drei Punkte über die Zeit.

Mario Hörzer (Obmann Frohnleiten): "Das Ergebnis ist sehr bitter für uns. Ich denke, dass ein Remis auf jeden Fall das gerechtere Ergebnis gewesen wäre, nicht nur weil wir am Ende noch einmal herangekommen sind. Wir haben eigentlich gut ins Spiel gefunden. Leider hat uns der Doppelschlag von Bärnbach etwas aus dem Konzept gebracht. Wie die Mannschaft insgesamt aber reagiert hat, war schwer in Ordnung, auch wenn man mit einer Niederlage natürlich nicht zufrieden sein kann."

Oberliga Mitte: SV Frohnleiten MM Karton – ATUS Bärnbach, 3:4 (1:2)

21 Michael Raimann 1:0

31 Christoph Nemetz 1:1

42 Mihajlo Glisovic 1:2

49 Sebastian Weissenberger 1:3

61 Sebastian Pauritsch 1:4

82 Matthias Schloegl 2:4

85 Patrick Kresche 3:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!