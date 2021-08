Rein knackt bisher makellose Großkleiner

Details Samstag, 28. August 2021 07:00

Tus RB Rein holte am Freitagabend in der vierten Runde der Oberliga Mitte-West den ersten Saisonsieg, und zwar völlig überraschend gegen den bisher makellosen FC Diesel Kino Großklein durch einen 2:1-Erfolg. Die Großkleiner konnten bis dato alle Spiele für sich entscheiden. Für Rein ist es der erste Saisonerfolg.

In der Anfangsphase schafft es keines der beiden Teams, ein Tor zu erzielen. Dabei ist das Spiel von Beginn an munter geführt und beide Mannschaften geben Gas. Es ergeben sich auch auf beiden Seiten Möglichkeiten, Großklein hat die zwingenderen. Das 1:0 sollte dann auch nicht lange auf sich warten. Dominik Oswald ist in der 20. Minute zur Stelle. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Großkleiner nachlegen, was aber nicht gelingt. Steinscherer klärt in einer Situation den Ball wunderbar auf der Torlinie. Dann geht ein Reiner Schuss knapp daneben, ehe der Schiri die beiden Teams in die Kabinen schickt.

Rein beginnt Halbzeit 2 direkt mit einer guten Chance durch Schnitzer, doch das Leder will nicht ins Tor. Generell ist Rein in Halbzeit 2 das bessere Team. Man findet immer wieder gute Möglichkeiten vor, doch das Leder will vorerst nicht ins Tor. Erst in der Schlussphase ist es so weit und das Risiko wird belohnt. Simon Sundl versenkt das Leder im Kasten. Die Reiner haben aber noch nicht genug. In der Nachspielzeit sollte den Gastgebern nach einem Konter tatsächlich noch das 2:1 gelingen, was das Spiel entscheidet. Kurz darauf ist die Partie vorbei.

Stefan Diensthuber (Spieler Rein): "Heute haben wir genau das umgesetzt, was uns Reiner ausmacht. Mit Leidenschaft, Mut, Einsatzbereitschaft, Siegeswillen und unseren unglaublichen Fans haben wir auch mit einer sehr ersatzgschwächten Mannschaft den Sieg geholt. Jetzt heißt es, in den weiteren Spielen so weiter zu spielen."

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – FC Diesel Kino Großklein, 2:1 (0:1)

20 Dominik Oswald 0:1

83 Simon Sundl 1:1

91 Roman Schnitzer 2:1

