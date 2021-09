Großklein gewinnt Spitzenspiel gegen Köflach

Details Samstag, 04. September 2021 07:00

Die Gäste auf Köflach gingen am Freitagabend in der fünften Runde der Oberliga Mitte-West mit 1:4 gegen FC Diesel Kino Großklein unter und büßten im Spitzenspiel damit die Tabellenführung ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Großklein wusste zu überraschen.

Zu Beginn der Begegnung neutralisien sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielen kann. Weder den Gästen noch den Gastgebern geht wirklich was auf. Das sollte sich ändern, zumindest auf Seiten der Großkleiner. Dennoch sind es dann die Köflacher, die die Führung erzielen. Torjäger Michael Wallner versenkt das Leder im Kasten der Großkleiner. Mit der Führung im Rücken machen die Gäste munter weiter und wollen nachlegen, was aber nicht gelingt. Denn Großklein schlägt zurück. Ehe es in die Kabinen geht, markiert Dominik Oswald das 1:1 für Großklein (44.). Damit ist wieder alles offen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Köflacher. Moritz Holzerbauer sieht Rot und für eine Notbremse und der Schiri zeigt auf den Elfmeterpunkt. Tadej Zagar-Knez tritt an und trifft zur Führung für die Großkleiner, die das Spiel damit gedreht haben. In Überzahl bleiben die Großkleiner am Drückern und wollen das Spiel entscheiden. Das sollte auch gelingen. Marcel Musger macht in der 65. Minute das 3:1 des Heimteams perfekt. In der Nachspielzeit bessert Zagar-Knez seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den Ligaprimus erzielt.

Jürgen Edler (Funktionär Großklein): "Natürlich sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben, wenn uns auch der Ausschluss entgegen gekommen ist."

Oberliga Mitte: FC Diesel Kino Großklein – ASK Mochart Köflach, 4:1 (1:1)

23 Michael Wallner 0:1

44 Dominik Oswald 1:1

52 Tadej Zagar-Knez 2:1

65 Marcel Musger 3:1

91 Tadej Zagar-Knez 4:1

