Gleinstätten unter Druck! Auch klare Pleite in Gratkorn

Details Samstag, 04. September 2021 07:00

Der Start ins neue Spieljahr ging für Gleinstätten in der Oberliga Mitte-West Steiermark vollends daneben: Aus den ersten vier Begegnungen holte SVU Tondach Gleinstätten nicht einen Zähler. Denn auch Gratkorn ließ am Freitagabend keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte einen klaren 4:0-Erfolg. Gratkorn darf etwas durchatmen - sie feiern damit den ersten Sieg der Saison.

Das Spiel ist von der ersten Minute sehr munter und offen geführt. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste spielen nach vorne. In der neunten Minute rasiert ein Schuss der Gleinstättener knapp die Latte. Im Gegenzug ist es der Gleinstättener Goalie, der eingreift. Es geht Hin und Her, das Publikum sieht eine abwechslungsreiche Partie. In der 36. Minute geht der Ball wieder nur knapp über die Latte, dieses Mal ein Schuss der Gratkorner. Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es doch 1:0. Ingo Berger zieht aus mehr als 30 Metern ab und trifft. Dann beinahe aber noch der Ausgleich, wenn die Gratkorner nicht auf der Linie retten würden. Dann geht es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang geht es in einer ähnlichen Gangart weiter. Gratkorn hat mehr vom Spiel und kann sich auch Torchancen erspielen. Aus sechs Metern geht der Ball nicht ins Tor in dieser Phase. In der 63. Minute ist es dann so weit. Patrick Mitteregger erhöht nach einer flachen Flanke auf 2:0 für FC Gratkorn. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Heimischen haben aber noch nicht genug. Patrick Lukacs trifft zum 3:0 nach schöner Hereingabe. Den Schlusspunkt setzt Johannes Unegg nach einem schönen Pass, der die ganze Verteidigung aushebelt. Dann ist das Spiel vorbei und Gratkorn jubelt über drei Punkte.

Für Gratkorn steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Remis und eine Niederlage aufwies.

Im Angriff von SVU Tondach Gleinstätten herrscht Flaute. Erst zweimal brachten die Gäste den Ball im gegnerischen Tor unter.

Nach der klaren Niederlage gegen FC Raiffeisen Gratkorn ist SV Gleinstätten weiter das defensivschwächste Team der Oberliga Mitte. Die drei Zähler katapultierten FC Raiffeisen Gratkorn in der Tabelle auf Platz acht. SVU Tondach Gleinstätten ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SVU Tondach Gleinstätten, 4:0 (1:0)

40 Ingo Berger 1:0

63 Patrick Mitteregger 2:0

71 Patrick Lukacs 3:0

77 Johannes Unegg 4:0

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!